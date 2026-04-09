Preocupación por una nueva internación de Floppy Tesouro: "Me angustia"

Floppy Tesouro generó preocupación entre sus seguidores tras compartir en sus redes sociales una imagen desde la cama de un hospital, generando gran preocupación ya que en marzo pasado tuvo una una neuralgia de trigémino, por lo que fue internada y posterioemente sufrió trismus. En las últimas horas, debió volver a ser hospitalizada.

Qué le pasó a Floppy Tesouro: "Me levanté con moretones y picazón"

La salud de Floppy Tesouro encendió las alarmas en las últimas horas, luego de sus posteos en redes sociales donde comenta sobre el complicado momento que atraviesa a raíz de una reacción alérgica provocada, aparentemente, por una medicación que habría tomado por prescripción médica tras tener trismus.

A través de sus historias de Instagram, Floppy Tesouro se mostró con gafas de sol y un look relajado en tono chocolate mientras relataba la situación que la obligó a retomar controles médicos. “¿Cómo andan? Bueno yo acá esperando que me vengan a buscar porque todavía no manejo por el cuadro de mi salud. Me voy a ir a hacer unos estudios al Otamendi que últimamente es mi segunda casa".

Floppy Tesouro

Acto seguido, la modelo hizo alusión al problema odontológico que sufrió hace unas semanas: "Les cuento que venía con una leve mejoría, lo cual me permitió compartir mi cumpleaños con mi familia, a raíz que pudieron tratarme de la pulpitis. Esto hizo que me sintiera mejor de los dolores de cabeza y la muela”. Sin embargo, reveló que ese alivio duró poco.

Con mucha preocupación, Floppy Tesouro detalló el inesperado cuadro que apareció de un momento a otro: “De golpe hoy me levanto con una reacción alérgica que supongo que puede ser la medicación por lo que hablé con los médicos. Me estoy yendo a hacer un hemograma completo". En este sentido, agregó que aparecieron síntomas visibles en su piel: "Me levanté con moretones, erupción y picazón”.

Además, Floppy Tesouro también se sinceró sobre cómo la está afectando emocionalmente este problema de salud: “Me preocupa y me angustia. Estuve súper angustiada toda la mañana pero bueno, me estoy ocupando de pasar todo esto y sentirme mejor”. Por último, aseguró que su experiencia sirve para generar conciencia en otras personas: “Les cuento esto porque quiero que todos cada vez que se vayan a hacer un tratamiento odontólogico se hagan placas y verifiquen que todo esté bien porque no le deseo a nadie lo que me está pasando”.

Floppy Tesouro explicó el motivo de su internación: "Estoy controlada por todo el equipo médico"

Horas más tarde, Floppy Tesouro hizo crecer aún más la preocupación por su salud. Mediante un posteo en Instagram, la actriz contó que debió quedar internada en el Sanatorio Otamendi. No obstante, desde la clínica, llevó tranquilidad y agradeció el apoyo recibido. “Gracias a todos por sus mensajes", escribió junto a la postal donde se la ve acostada en una camilla de la clínica.

Floppy Tesouro contó que se encuentra internada tras sufrir una alergia causada por una medicación.

Además, la imagen en blanco y negro la muestra con una vía intravenosa, electrodos en el pecho para monitorear sus signos vitales, y una pulsera hospitalaria. En su publicación, Floppy Tesouro confirmó que su malestar se debió a un efecto adverso de lo que estaba tomando para tratar la pulpitis. "Quedé internada por la alergia que me generó la medicación Dress (reacción alérgica fuerte)”, aseguró.

Y cerró, visiblemente afectada pero con ánimo de mejorarse pronto para regresar a su hogar: “Acá controlada por todo el equipo médico. Leo todos sus mensajes, no veo la hora de salir de todo esto. Mucha angustia e impotencia tengo pero también poniendo garra para salir adelante”. De esta manera, la internación de Floppy Tesouro generó preocupación entre los usuarios de las redes sociales. Por esta razón, la conductora no dudó en salir a explicar el motivo y mostrarse positiva frente a este panorama.