Adiós a los colores, Pampita, Sofía Zámolo y Floppy Tesouro demuestran que el blanco es el rey del verano

Pantone abrió el 2026 con el anuncio de un nuevo color para esta etapa: el blanco, Cloud Dancer. Tras esta apertura a nuevas posibilidades y combinaciones, las celebridades no perdieron el tiempo y aprovecharon sus vacaciones para comenzar a lucir sus mejores atuendos. En la Argentina, muchos de los famosos viajaron a Punta del Este, Uruguay, para festejar las fiestas de fin de año acompañados de sus seres queridos y el lujo. Desde Pampita hasta Sofía Zámolo y Floppy Tesouro, algunas modelos no dudaron en darle paso a este nuevo color y despedirse de los oscuros.

El blanco: el rey del verano

Pampita y los vestidos tejidos

Pampita es una de las celebridades que siempre opta por los claros y llamativos al momento de lucir conjuntos elegantes en cada ocasión que tiene. Su guardarropas se diferencia por ser timeless y ceñido al cuerpo para destacar su figura. Es por eso que, con el comienzo del verano, optó por un atuendo tendencia que enamoró a todos. En las playas de Uruguay, lució un vestido corto tejido, con parte superior triangular, obviamente total white, evocando a la elegancia de siempre.

Pampita demuestra que el blanco es el rey del verano / Créditos: RS Fotos

Sofía Zámolo y la bikini tendencia

Sofía Zámolo se alejó de las prendas clásicas y optó por imponer la tendencia en la playa y bajo el sol. Es así como, junto a su hija California y su pareja, sorprendió a todos los fanáticos de la moda con la bikini más cómoda para tomar sol y meterse en el mar. Se trataba de una de corte triangular, total white, que combinó a la perfección con un sombrero beige, manteniendo los colores claros para las altas temperaturas.

Sofía Zámolo demuestra que el blanco es el rey del verano / Créditos: RS Fotos

Floppy Tesouro lució todo el conjunto total white: bikini + estilo tenista

Floppy Tesouro decidió no solo jugársela por la bikini tendencia, sino también por el mejor looks para lucir sobre ella. Es así como, en un día relajado con su pareja, donde disfrutó del mar y de un delicioso restaurante, optó por unir el blanco en dos prendas diferentes. Por un lado, usó la bikini más elegida de todos; mientras que, por el otro, lució el look tenista perfecto para la playa. Se trataba de un top con mangas con volados, y una pollera, todo con transparencias para seguir dándole importancia a la maya.

Floppy Tesouro demuestra que el blanco es el rey del verano / Créditos: RS Fotos

Anita Espasandín y el vestido largo para la playa

Anita Espasandín disfrutó de la playa de Uruguay, junto a Benjamín Vicuña y sus hijos. Es allí donde siguió los pasos de Pampita, y también fue por el vestido tejido, pero le dio una vuelta de tuerca a su estilo personal. Para eso fue por el corte más largo, con una cola irregular, que le permitía ser más corto en la parte de delante. El mismo volaba con el viento, dándole más elegancia al atuendo perfecto para la playa, y lo elevó con una bikini celeste.

Anita Espasandín demuestra que el blanco es el rey del verano / Créditos: RS Fotos

Las mujeres no dudaron en imponer tendencia en sus vacaciones de verano, y se robaron los halagos de los expertos fashionistas y de sus seguidores. Pampita, Sofía Zámolo, Floppy Tesouro y Anita Espasandín demuestran su amor por la moda en cada ocasión pública en la que se encuentran, y ahora también marcaron el blanco como el rey del verano, alejándose de los colores oscuros y la sensualidad que el negro brinda.

Créditos: RS Fotos

A.E