La foto de Floppy Tesouro internada que generó preocupación: "Es muy doloroso"

Floppy Tesouro generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir en sus redes sociales una imagen desde la cama de un hospital. La modelo y conductora publicó una historia de Instagram en la que se la ve internada, con una vía en el brazo y vestida con una bata médica, lo que despertó rápidamente la inquietud de sus fans.

Floppy Tesouro

La foto de Floppy Tesouro en la cama de un hospital que generó preocupación

Para llevar tranquilidad, Floppy Tesouro explicó el motivo de su internación y aseguró que ya se encuentra bajo tratamiento. “Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos días porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: neuralgia del trigémino, muy doloroso, ya estoy medicada y controlada”, escribió en el mensaje que acompañó la imagen.

Según indican los expertos, la neuralgia del trigémino es una afección que provoca intensos dolores faciales debido a la irritación del nervio trigémino, uno de los principales nervios del rostro. Tal como describió la modelo, se trata de un cuadro muy doloroso que requiere medicación y seguimiento médico.

Las fotos de Floppy Tesouro en el hospital

En la misma publicación, la influencer aprovechó para agradecer el apoyo que recibió durante estos días difíciles. “Gracias de corazón a todo el equipo del Sanatorio Otamendi, a mi familia y a mis amigos por acompañarme y a todos ustedes por sus mensajes con tan linda energía”, expresó.

El tierno gesto de Moorea en medio de la internación de Floppy Tesouro

Además de la imagen que generó preocupación, la modelo también compartió un momento que enterneció a sus fans. En otra historia de Instagram mostró a su hija Moorea visitándola en la habitación del sanatorio y cuidándola con un gesto lleno de amor.

En la foto se ve a la pequeña con su uniforme escolar, sirviendo agua con mucha dedicación, ayudando a su mamá durante su recuperación. “Mi enfermerita preferida, ella me cuida”, escribió la actriz junto a un emoji de corazón, dejando ver el vínculo tan especial que tiene con su hija.

Moorea, la hija de Floppy Tesouro

Mientras continúa con el tratamiento y el control médico correspondiente, Floppy Tesouro decidió compartir este momento con total sinceridad en sus redes sociales, donde mantiene un contacto muy cercano con su comunidad. De esta manera, llevó tranquilidad a quienes se preocuparon por su salud y mostró, una vez más, el apoyo incondicional que recibe de su hija en cada etapa de su vida.