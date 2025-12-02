El estremecedor relato de Floppy Tesouro sobre el acosador que la aterrorizó: “Piel de gallina y mucho miedo”

Tras el fuerte testimonio de Adriana Salgueiro en La noche de Mirtha, donde reveló que recibió amenazas de muerte y que hoy debe salir a la calle con botón antipánico, Floppy Tesouro decidió compartir su propia experiencia con el acoso. Lo hizo en diálogo con el programa Puro Show, donde se quebró al recordar cómo un hombre la siguió y la aterrorizó durante la época en la que participaba del Bailando.

La actriz relató que todo comenzó de manera silenciosa, con mensajes que parecían aislados, pero que rápidamente se transformaron en una situación angustiante que la obligó a denunciar y vivir en alerta constante. Sin ocultar su conmoción, Floppy Tesouro describió el miedo que atravesó y cómo ese episodio marcó para siempre su percepción de la seguridad personal.

Cómo comenzó el acoso hacia Floppy Tesouro

Floppy Tesouro contó que al principio los mensajes llegaban a su teléfono sin mayor explicación, pero pronto descubrió que aquel hombre conocía a la perfección sus movimientos: “Tuve que vivir un momento muy particular, muy feo, fue terrible, honestamente la pasé muy mal”, recordó profundamente afectada. En uno de esos mensajes, el acosador le escribió: “qué bueno que agarrás libertador camino corto”, dejando en evidencia que seguía su recorrido exacto al salir del estudio.

La modelo explicó que, a pesar de que su familia hizo la denuncia correspondiente, el hostigamiento no se detenía. “Piel de gallina, lo llamaba a mi papá, me acuerdo que salía muy tarde y hablaba por bluetooth con él y hasta no llegar a casa, mi papá no se quedaba tranquilo”, expresó, describiendo el nivel de miedo con el que vivía cada noche. “Lo denuncié pero me seguía mandando mensajes”, agregó, aclarando que si bien nunca fue presencial, el temor era constante: “yo corría el riesgo de salir a la calle y que un día me cruce, no sabía qué podía pasar”.

La inesperada intervención de Marcelo Tinelli

El acoso alcanzó su punto más crítico cuando el hombre comenzó a enviar “obscenidades al camarín del Bailando”, lo que llevó a Floppy Tesouro a pedir ayuda. “Nunca lo conocí físicamente, fue todo por mensaje”, aclaró antes de contar que decidió hablar con Marcelo Tinelli fuera de cámara para poner fin a la situación.

La conductora explicó que, al tomar dimensión del peligro, Marcelo Tinelli decidió hacer público el caso en pleno programa. Ese gesto fue decisivo: “ese mismo día lo dejó de hacer”, aseguró Floppy Tesouro. Para ella, aquel momento significó un alivio, pero también un cierre doloroso de una etapa marcada por el miedo.