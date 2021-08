La Sole se sumó a los comentarios por los looks repetidos de La Voz Argentina y confesó cuál fue la reacción de su marido, Jeremías Audoglio, por sus outftis.

En diálogo con Cortá por Lozano, la cantante reveló que su esposo "no le copa" el look sexy que luce en cada una de las galas. “Cuando me vio en la publicidad de La Voz que tenía un top. Estaba bastante despechugada. Y él me dijo: ‘¡Ah, bueno!’. Yo ni le avisé. Y le dije que a todos les tenía que decir: ‘¡Mirá con quién estoy!’. Y ya está”, contó La Sole en la entrevista.

La Sole con su marido y sus hijas, Regina y Antonia.

En esta nueva etapa de Las Batallas, los jurados cambiaron de atuendo donde La Sole se destaca por su impactante vestido plateado con una sola manga larga.

La Voz Argentina: la respuesta de La Sole a su marido cuando cuestionó su look

Por qué los jurados de "La Voz Argentina" usan la misma ropa siempre

La ropa elegida de los jurados de La Voz Argentina fue motivo de atención por los seguidores del programa debido a que los looks se repetían en todas las emisiones. Pero los integrantes del ciclo revelaron el motivo de esta decisión.

Los nuevos looks de los jurados de La Voz Argentina.

"El productor nos necesita vestidos iguales para poder editar y poner todo en el orden que considere. Pero tranquila, que nos bañamos y cada uno tiene tres mudas exactamente iguales”, fue la explicación que dio Ricardo Montaner a una seguidora en 2018 cuando en redes sociales los trataban de "sucios".

Ahora, La Sole, Lali Espósito, Mau, Ricky y Ricardo Montaner tienen looks diferentes en Las Batallas, aunque también se repiten durante toda esta etapa del reality.