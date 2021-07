La Voz Argentina: Lali Espósito se equivocó y mostró su próximo look para el programa

La Voz Argentina es el nuevo éxito de la televisión y como tal, no está exento de polémicas. Una de ellas es por la ropa del jurado que, desde el primer envío, se muestra con el mismo look. La razón: las horas de grabación y el hilo que debe tener el programa no permiten muchos cambios, aunque a Lali Espósito se le escapó en Instagram una postal que deja ver que la chaquete diseñada por Guevara Ocampo quedará a un lado y en su lugar vendrá un outfit mucho más sexy.

La protagonista de Sky Rojo, que el 23 de julio estrenará segunda temporada en Netflix, compartió una imagen en Instagram invitando a sus seguidores a ver el programa, pero un detalle no pasó desapercibido. Su look ya no era el pantalón y la chaqueta bordada sino un vestido negro con recortes, aros que simulan hojas en dorado y un brazalete a tono. El estilismo de Maru Venancio está compuesto por un diseño de Hera by Barbie Marchegiani y accesorios de Jitric.

El nuevo look de Lali Espósito para "La Voz Argentina".

Probablemente, el nuevo look de Lali "salga a la luz" en la próxima semana, siendo el outfit elegido por la artista para las últimas audiciones a ciegas.

Lali Espósito y los fuertes rumores de romance

Lali Espósito atraviesa un excelente momento profesional y, como jurado en La Voz Argentina, un fuerte rumor sorprendió a todos.

La cantante de 29 años habría apostado al amor David Victori, uno de los realizadores de Sky Rojo, quien semanas atrás viajó al país para visitar a la artista. Tal como se informó, el morocho se instaló en la casa de Lali para realizar la cuarentena prevista después de un viaje al exterior.

Lali Espósito disfrutando del calor español.

Aunque no confirmó el romance, Lali Espósito aseguró que con Victori mantienen una estrecha amistad. "Lo adoro", aseguró en una anterior entrevista. Lo cierto es que, después de esta convivencia, la pareja viajó a las Cataratas del Iguazú para luego dirigirse a España donde promocionan la segunda temporada de la serie de Netflix.

¿Lo blanqueará?