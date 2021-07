Ricardo Montaner apuntó contra Lali Espósito en La Voz Argentina: \"No veo los defectos\"

Lali Espósito y Ricardo Montaner mantuvieron un divertido cruce en La Voz Argentina cuando, como es habitual, se disputaron el liderazgo de Milagros Sendot, quien interpretó el tema Golden Slumbers.

La participante logró que ambos jurados la quieran en su team, quienes realizaron un divertido intercambio al momento de darle la devolución. "¿Por qué te diste vuelta cuando estaba terminando la canción?", reprochó Ricardo Montaner.

"Había momentos en los que no estabas correcta en la canción. Apretar el botón fue para tenerte en mi equipo y ver dónde podés llegar. Hay una voz impresionante. Llegaste a un lugar increíble que no todos los cantantes pueden llegar. Aprovecho a decirte que quiero que estés en mi equipo porque ahora va a empezar a hablar y no voy a poder meter bocadillo", empezó Lali Espósito.

Luego, cuando le llegó el turno de Ricardo Montaner él fue punzante y disparó: "Yo no veo los defectos de las personas sino las cualidades. No soy como Lali".

Adrián Pallares reveló el día que Ricardo Montaner no quiso cantar

En medio del furor de La Voz Argentina, Adrián Pallares contó cuándo decidió "hacerle la cruz" a Ricardo Montaner y contó la anécdota que lo puso en la mira.

"Lo tuvimos a Ricardo una mañana y no sé si contarlo”, dijo el periodista en referencia al programa de Pamela David, en el que formaba parte.

“Montaner dijo que era muy temprano para cantar y yo pensé ‘¿para qué viniste?’”, contó Adrián Pallares. “Dijo que no iba a cantar y Pamela se quedó seca”, agregó.

AM