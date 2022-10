Lali Espósito canceló sus shows y habló de su salud: "Lo vengo tapando"

Lali Espósito preocupó a sus fans y canceló sus shows en Trelew y Neuquén para cuidar de su salud.

La cantante aclaró cuál es la situación en su cuenta de Twitter y llevó tranquilidad a sus fans.

"Amigos de Neuquén y Trelew pasamos los shows de esta semana a 6/11 (Neuquén) 8/11 (Trelew) porque tengo un cuadro muy heavy (ya inrremable)de tos y fiebre que me imposibilita de hacer el show power que es el DisciplinaTour de 2 horas ! Quiero darles lo mejor", dijo Lali Espósito en su cuenta de Twitter.

Lali Espósito canceló sus shows y habló de su salud

"Por supuesto que las entradas que ya tienen son válidas para las nuevas fechas y en caso de reembolso todo ok! Me pone re triste esto! Pero vengo tapando y arrastrando esto hace mucho rato y los médicos me piden parar...Por mi salud y por ustedes que merecen lo mejor" , agregó luego para aclarar su situación.