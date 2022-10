Lali Espósito lanzó una contundente acusación en la TV española "Sos el ejemplo de un acosador"

Lali Espósito está brillando como pocas en la televisión española. La cantante fue invitada a formar parte de "El Hormiguero", uno de los programas más longevos y vistos de la pantalla chica y esta semana captó la atención de todos al lanzar una contundente acusación.

Todo comenzó cuando Pablo Motos, conductor del programa, leyó un mensaje de un televidente que le pedía asistencia a Lali. "Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl", leyó Motos, quien había aclarado que los mensajes no tenían ningún tipo de censura.

Con todo serio, la cantante decidió responder y dejar en claro varios puntos. "Él mismo cuenta que invita a salir a su vecina, que ella le dice que no, y llega al punto denunciarlo. O sea, eso llega a la Justicia, se jacta de haber ganado el juicio, y no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres, y de pronto le insiste otra vez en salir. Buena onda pone al final…", comenzó Lali, anonadada por el mensaje que escuchó.

Fue en ese momento que la artista elaboró un contundente descargo: "Este es un claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Está buenísimo que les niñes que están del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia, que es el gesto de insistirle a alguien", enfatizó.

Por último Lali Espósito cerró: "Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte. No es no".



Lali Espósito reina en España y conquista Barcelona con su "Disciplina Tour"

Lali Espósito es la chica del momento en España y el mundo. Su talento, la trajo con su "Disciplina Tour" a Barcelona, luego de haberla "petado" en Madrid y Málaga, ciudad en la que se presentó por primera vez. Es que la cantante y actriz tiene tela para rato, y aparentemente esto recién comienza.

Próxima a estrenar la serie "El fin del amor", y luego del éxito de "Sky Rojo", Lali va por más y conquista Europa con su música. Sobre el escenario del Razzmatazz -en un show 'sold out'- la ex Casi Ángeles brindó un espectáculo memorable en el que repasó sus mayores hits. El público, agradecido.

Esta presentación llega luego de que la artista estuviera girando por la Argentina, con increíble aceptación, y próxima a romperla en el Estadio de Vélez, el próximo 4 de marzo. En lo que va de su tour, ya fueron más de 50 mil personas las que vibraron con su música, que entre otras cosas, ya se encuentra entre lo más escuchado de plataformas como Spotify, tanto en Argentina como en España.