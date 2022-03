Lali Espósito reveló el motivo por el cuál le da miedo convertirse en madre actualmente

Instagram

La revista "Hola" tuvo una entrevista exclusiva con Lali Espósito, donde la actriz, entre otras cosas, reveló cuál es el motivo real por el cual no se atreve actualmente a convertirse en madre. La cantante abrió su corazón y contó todo lo que pasa por su cabeza al momento de pensar en la maternidad.

"Me aterra traer una hija mujer a un mundo en donde fiscales como Fernando Rivarola le llama ‘desahogo sexual’ a una violación en manada. Me da pánico, que mi hija desaparezca y que si aparece sea en una bolsa de consorcio, me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel en una marcha de 'Ni Una Menos'", confesó Lali Espósito.

Como si eso fuera poco, Lali agregó: "Además, siento que hay que tener mucha responsabilidad. Pero, la verdad, no es algo que me cuestione, para nada. Tengo toda mi energía puesta en la música", dejando en claro que en este momento de su vida, su carrera es su prioridad personal.

Sin embargo, Lali Espósito no se cierra a la posibilidad de convertirse en madre y aseguró: "Claro que me gustaría ser madre, pero no ahora". Lo cierto, es que no es la primera vez que la artista manifiesta su miedo a tener una hija mujer y que sea víctima de alguna situación violenta, sin embargo, evidenció su anhelo de ser mamá en algún momento, más adelante.