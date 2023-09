Lali Espósito es una de las artistas argentinas más influyente y se ha ganado el reconocimiento de todos sus colegas. En este caso, la cantante no fue tendencia por su talento o por lo que hace en el escenario, sino que estuvo en boca de todos por los videos en Tiktok que está subiendo. La actriz posteó que quiere de pareja a un chef, las redes explotaron y ahora Mariana reveló que propuestas le llegaron.

Lali Espósito reveló las propuestas que le llegaron después de decir que le gustaría un chef de pareja

La cantante en el anterior video expuso su estándar: “No quiero a alguien que tenga gracia para cocinar, ¡quiero que seas chef! ¿Es mucho pedir? Yo sigo en las redes a chef. Hay gente que prioriza ‘quiero que sea buena gente’. Lógico. Está bien. Otros priorizan ‘que esté re bueno’. Sobre gustos... Pero yo ¡quiero que sea chef profesional!“.

La actriz subió el video tan esperado por los fans y contó que propuestas le llegaron: “Muchos amigos mandándome por perfiles privados, mucho ofrecimiento en WhatsApp, mucho video mirando a cámara y diciendo ‘hola Lali, mi nombre es Joaquín, me recibí de cocinero en tal lugar, me especializo más bien en la comida Thai’."

"Y gente que no entendió la consigna y me dicen ‘yo no soy profesional, pero te hago un asado de la puta madre’, no era la consigna. Se puso interesante, yo estoy acostumbrada a recibir cosas de la música, del trabajo, nunca había recibido tantos mensajes que tengan que ver con la profesión de chef”, dijo Lali Espósito sobre las propuestas.

AF.