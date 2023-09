Lali Espósito es una de las artistas más reconocidas de la Argentina y actualmente esta soltera. Recientemente, la cantante hizo público que ella tiene algunos estándares a la hora de elegir pareja y manifestó que ella necesita a un chef. Esto revolucionó a los usuarios de Tiktok y muchos se le declararon a la actriz de maneras insólitas, pero uno se volvió viral porque trató de conquistarla de una manera distinta.

Quisieron conquistar a Lali con una "sopa de Hummus"

Desde TikTok quisieron conquistar a Lali de una insólita manera

La cantante había dicho hace unos días: "No quiero a alguien que tenga gracia para cocinar, de esos que dicen 'me defiendo, veo que te hago'. No. Quiero un chef. Hay gente que prioriza que esté bueno, que vaya al gym, yo quiero que sea un chef profesional’’.

A raíz de esto, el usuario gianlucaveggie queso conquistarla con una receta vegana que se volvió viral. "Bueno mira, acá un día normal se come esto. Un colchoncito de Hummus, unos espárragos que están divinos y como sé que te gusta el fuego, vamos con sriracha para darle temperatura y unas semillas. Así que ya sabes Lali, cuando quieras comer algo increíble. Venite que estoy acá en Buenos Aires", explicó el chef.

Lo insólito de esta declaración de amor para Lali fueron algunos comentarios de los usuarios en TikTok. "jajajajaja que le pasaba? jajaja el menú más secacon... del planeta", "siento que lali prefiere un sanguche de milanesa", "Lali, si estás leyendo, te hago alto guiso de fideos moñitos", "Lali, si estás leyendo, te hago alto guiso de fideos moñitos", "yo creo que a Lali la enamoras con un chori en la Costanera no con hummus", "me la imagino a Lali... "eh... y el bife cuando sale?", "sopa de hummus".

AF.