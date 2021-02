Lali Espósito se cambió el look, apostó al pelo corto y al flequillo

Viviendo en España hace casi un año, Lali Espósito espera con ansias el estreno de Sky Rojo, la serie de Netflix que la llevó a vivir al viejo continente. Pero lo cierto es que dejó atrás su icónico morocho para ser una arriesgada y rebelde rubia.

Además, su personaje "Wendy" también la obligo a tener ese color de cabello, pero ahora fue más allá y sorprendió con un nuevo corte.

Finalizado el rodaje de la ficción, Lali rápidamente renovó su imagen, al hacerse flequillo y cortar su pelo a por encima de los hombros.

"Hola, amores, sí, me corté las mechas, Marcela", aseguró la cantante. Inmediatamente muchos la compararon con Úrsula Coberó, quien hizo famoso este estilo.

Quiénes son los protagonistas que acompañan a Lali Espósito en Sky Rojo

Sky Rojo, la esperada nueva ficción de Netflix creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato de La casa de papel, se estrenará a nivel mundial el próximo 19 de marzo y ya despierta mucha intriga. De hecho, semanas atrás, el tráiler de la producción atrapó a los fans de Lali Espósito, quien será una de las protagonistas de la misma.

Ahora, mientras se acerca el día en que podremos verla, la plataforma dio a conocer detalles sobre los protagonistas de la misma. Vale destacar que la serie narra la historia de Coral, Wendy y Gina, que emprenden una huida en busca de su libertad mientras son perseguidas por Moisés y Christian, los secuaces de Romeo, el proxeneta y dueño del Club Las Novias. Juntas iniciarán una carrera desesperada en la que se enfrentarán a todo tipo de peligros y cuyo único objetivo será seguir vivas cinco minutos más.

Los protagonistas de Sky Rojo y sus historias

CORAL (Verónica Sánchez): es una mujer inteligente, elegante y educada. Entra voluntariamente al Club Las Novias con la necesidad de huir y sabiendo que allí no la encontrarán. Ese mismo espíritu autodestructivo es el que la mueve a consumir estupefacientes de todo tipo cuando necesita desconectar del mundo y su realidad. Es la favorita de Romeo, que ve algo especial en ella. Es muy analítica, intenta racionalizar y sopesar los pros y contras de cada situación



ROMEO (Asier Etxeandia): es un proxeneta y dueño del Club Las Novias, uno de los burdeles más conocidos de Tenerife, y a la vez máximo responsable de una red de trata y explotación sexual de mujeres. Es irónico, inteligente y carente de parámetros morales. Justifica su negocio y se considera a sí mismo todo un artista. Cuenta con el apoyo incondicional de sus secuaces, Moisés y Christian, a los que considera parte de su familia.



MOISÉS (Miguel Ángel Silvestre): es la mano derecha de Romeo, tanto gestionando el Club Las Novias como haciendo de intermediario en la captación de chicas en el extranjero. Es un delincuente al que no le mueve el dinero, sino la lealtad absoluta hacia Romeo. Vive preocupado y con dudas sobre la vida que lleva, pero evita pensar en ello y se limita a cumplir órdenes.





WENDY (Lali Espósito): es impetuosa, decidida y desafiante. Llega al Club sabiendo que estará en situación de prostitución y desconoce que está entrando voluntariamente en un secuestro. Necesita salir de la pobreza en la que vive y sueña con poder establecerse con su pareja y tener una buena situación económica. Es fuerte y no pierde el tiempo, solo actúa. No tiene miedo e intenta contagiar a las demás este espíritu valiente. Es desconfiada y una fuerza de la naturaleza.



GINA (Yany Prado): es ingenua y dulce. Cree en la bondad de las personas por encima de todo. Es captada por Moisés en Cuba y viene engañada pensando que va a trabajar de camarera. Busca desesperadamente huir, pero la multitud de deudas, amenazas y el no poder disponer de su pasaporte, retenido por Romeo, hacen que recuperar su vida sea un sueño casi inalcanzable. Siempre tiene la esperanza de que todo puede ir a mejor y es el pilar que mantiene unidas a las chicas.



CHRISTIAN (Enric Auquer): es impulsivo, agresivo, una bomba de relojería. Es el hermano pequeño de Moisés y, a diferencia de este, carece de dudas morales, ideas propias o ambiciones. Pasa de la calma al asesinato en milésimas de segundo. Tiene la necesidad constante de estar a la altura de su hermano y sentirse querido y valorado. Ha sido adicto a todo y lo único que parece importarle en la vida es su madre.