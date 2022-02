Lali viajó a España y le pidió perdón a Lionel Messi

Instagram

Lali estuvo presente en "El Hormiguero", el famoso programa de entrevistas español y aprovechó la oportunidad para pedirle perdón públicamente a Lionel Messi. Resulta ser que, la artista tiene al futbolista en su lista de mejores amigos de Instagram y él vio uno de sus videos personales.

"Yo tengo mejores amigos porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que digo 'entre 10 millones de personas, no quiero ofender a nadie, ni que nadie diga ¿qué le pasa a esta loca?'", comenzó contando Lali, para explicar qué fue lo que la avergonzó de lo que vio Lionel Messi.

Messi y Lali

"Subo una cosa bizarra, jodiendo con un amigo y veo que lo había visto Leo Messi, yo lo agregué a mejores amigos, pero me dio un poco de cosa que Leo vea mi cara social con mis amigos, gritando", explicó Lali con cierto dejo de incomodidad al ver que el deportista había visto su historia de Instagram.

"Ay Leo, te juro que yo no soy así todo el rato, te quiero. Yo lo agregué a mejores amigos, porque dije '¿cómo no voy a tener en mejores amigos a mi compatriota número uno en el mundo?', asique Leo, si pensas que no estoy bien, tenes razón, pero no me dejes de seguir", terminó diciendo Lali entre risas.