Marixa Balli visitó la pista del Bailando 2023 en la primera semana y no la paso del todo bien, una de las polémicas del certamen tiene que ver con el reencuentro de la empresaria y Marcelo Tinelli. La angelita le contestó al conductor después de que esté la negó en el inicio del programa.

LAM: Marixa Balli contestó a Marcelo Tinelli por negarla en la pista del Bailando 2023

"La vi que estaba en LAM, pero no estaba escuchando bien lo que dijo. Hoppe vos la trataste mal y ahora no quiere venir. Está enojada conmigo, yo soy el culpable de todo que increíble. No me acuerdo de mi historia, no es que finjo demencia es que tengo demencia. Los hombres no tienen memoria", dijo Marcelo Tinelli sobre el romance que tuvo con la empresaria.

"No puedo dar mucha data, porque lo sigo cuidando porque soy una dama. Él no sabe qué decir cuando esta conmigo. Maneja bien la ficción, pero no la realidad conmigo. Lo pongo nervioso, me encantan algunas cosas, pero no me suma. No tengo nada que ocultar, me minimiza, no doy fechas porque lo sigo cuidando", dijo Marixa Balli por el ninguneo de Marcelo Tinelli al decir que no se acordaba de su pasado.

AF.