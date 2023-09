Coti Romero hace pocos días se enteró que su expareja, Alexis Quiroga, le fue infiel mientras estaban de novios. Quien dio a conocer la noticia, fue Pepe Ochoa, que se encargó de decir: "El Conejo salió a Kika, conoció una chica y se la mandó", aseguró el periodista.

Cabe recordar que, los exnovios se estarán cruzando frecuentemente en el Bailando 2023, debido a que son participantes del reality conducido por Marcelo Tinelli y será algo incómodo, desde que trascendió la primicia de la traición de El Cone, quien desmintió todo.

Coti Romero y El Cone

Coti por su parte, continúa enfocada en seguir creciendo en cuanto a proyectos laborales, ya que es parte del streaming del Bailando, que se transmite en simultáneo con el programa y en vivo, para atraer más audiencia y aumentar el rating.

Cuál fue el sabio consejo que le dijo Marixa Balli a Coti Romero

El día de ayer entró a la cabina Marixa Balli junto a Fátima Flórez que estaba imitando a la cantante. Allí, se encargó de brindarle un sabio consejo a la correntina, sobre Quiroga: ‘’Ya fue mi amor, el que te engaña, te mete los cuernos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. No sé qué cantidad de veces, no sirve. Déjalo, libera esa mente’’, empezó diciendo.

Para luego continuar: ‘’Yo hablé mucho con vos, y de corazón porque te quiero, un pasito al costado. No sirve. Sos demasiada mujer para él. Él puede ser un divino, pero no es para vos. Te reitero, que te ingrese en el cerebro, el tipo que te mete los cuernos, encima en una relación, que llevan poco tiempo, que todo tiene que ser amor, pasión, respeto. Olvídate, no sirve’’, expresó la creadora de ‘’Cachaca’’.

Finalmente, Marixa Balli fue letal con Alexis Quiroga: ‘’Lo va a seguir haciendo, la que venga lo va a pasar peor y va a ser así, porque él ya está con esa onda. Soltá porque sos una reina y te va a venir algo mucho mejor’’, concluyó el consejo a Coti Romero.

D.M