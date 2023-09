El Bailando 2023 sigue avanzando y la mayoría de los participantes ya buscan acompañantes para la salsa de tres. Uno de los ritmos más esperado del certamen porque se juntan muchas historias de famosos. En LAM se reveló que participante llamó a Yanina Latorre para que baile con ella.

LAM: Quién es la participante del Bailando 2023 que le pidió a Yanina Latorre que baile con ella la salsa de tres

En el programa se estaba hablando de que Marixa Balli se juntó con Guido Záffora. "¿Qué haces con Guido?, te dije que no vas a bailar la salsa de tres", le dijo Ángel De Brito inmediatamente. "No ni ahí, me pidió otra cosa. Es sobre la obra de teatro que va a hacer", le respondió la angelita. "Ayer me olvidé de contar, quién llamó a Yanina para que baile con ella. Ahora lo vamos a contar", explicó el conductor.

"A mí me llamó Lourdes, me llamó Coti, pero yo no voy a bailar, me encanta bailar, pero no en la pista, en las fiestas nomas. Hagámoslo acá en LAM al musical, estamos para el teatro", explicó Ángel De Brito sobre participar de la salsa de tres. "Quien llamó para que Yanina Latorre baile con ella la salsa de tres, se lo dijo en persona. Es Romina Uhrig", agregó el conductor.

"Que viva que es", dijo una de las angelitas. "Me vino a hablar muy bien, me sorprendió", fue lo primero que acotó la panelista. "Después de lo de dipuchorra te fue a buscar", atacó el jurado del Bailando. "Hablamos, bajamos juntas. Se ve que no le molestó tanto lo que dije. Voy a bailar, ya le dije que sí", cerró Yanina Latorre sobre bailar la salsa de tres.

AF.