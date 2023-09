Gran Hermano dejó un ganador, muchas polémicas, pero también muchas parejas. La relación de Coti Romero con Alexis Quiroga era una de las favoritas de las fans, aunque hace unos meses decidieron cortar por, según ellos, razones de tiempos. Recientemente se reveló que el Conejo le habría sido infiel con una cordobesa.

Las declaraciones de amor en la pista de El Bailando 2023 por parte de los participantes queda lejos por la polémica sobre la infidelidad del Conejo hacia la correntina. Ulises Jaitt publicó unos chats con la supuesta tercera en discordia identificada como Nicky Abigail.

Los chats de Ulises Jaitt con la tercera en discordia entre Coti Romero y Alexis Quiroga

El periodista se encargó de preguntarle directamente a Nicky Abigail, identificada como la chica que estaba bailando con el Conejo. "Quería saber si estuviste con El Conejo de GH, viste que lo contó Pepe Ochoa en las redes de LAM", fue directo Ulises.

"Me acabo de enterar de todo, para empezar ese día fue mi cumpleaños, los chicos estaban de presencia, bailamos y nada más. Eso de que soy la tercera en discordia y demás es mentira jajaj", respondió Nicky. "No fueron a la casa de el?", indagó aún más el periodista.

"Fui, pero no con él, él esa noche estaba con unos amigos de Córdoba y en el departamento estuvimos con esos chicos, no paso nada", le contestó la chica. "Entraron al departamento y no tuvieron sexo decís?", preguntó Ulises. "Claro, no paso nada, ni estaba él, estaban los amigos de él, una amiga mía y una de gh", aclaró la cordobesa.

"Que chica de gh? Y porque no estaba el sí era el dueño del dpto, donde estaba el", preguntó Ulises Jaitt. "Preguntale a él jajaj, nos dijeron que iba a estacionar el auto y venian, por ahí se fueron a otro after nose. No quiero mencionar a nadie más porque después termino mal yo, solo puedo decirte que no paso nada más que un baile", respondió tajante Nicky.

En medio de todo el revuelo por saber qué pasó entre la chica y Alexis Quiroga para que Coti Romero se enoje tanto, Nicky reveló un nombre más. "Cuál era la chica de GH, lo último y listo", preguntó el periodista. "Juliana", dijo la cordobesa.

