Ana García Moritán, la hija de Pampita y el empresario Roberto García Moritán, cumplió su primer año. La niña, a su escasa edad, disfrutó de una increíble fiesta en un importante hotel de Ibiza. Lejos de su país, Anita vivió un día maravilloso.

La modelo compartió un video y con él, unas emotivas palabras para su hija, que hoy celebra su año de vida, rodeada de sus hermanos y con una familia llena de amor. La presentadora enamoró a sus seguidores con este amoroso mensaje. “Dice un cuento Sufí, que cuando un niño está en el vientre de su madre, contiene en sí todo el conocimiento del mundo”, comentó el texto de Pampita.

Las emotivas palabras de Pampita para Ana García Moritán.

En su posteo, la modelo continuó con sus palabras: «Sabe cuántas estrellas hay en el firmamento, cuántas gotas de agua contienen los océanos y cuántos granos de arena contienen los desiertos. Conoce los misterios del cielo y las estrellas y conoce hasta la última letra de la vida. No hay misterios sobre la faz de la tierra que no conozca, ni misterio en el cielo y el mar que no pueda resolver. Pero cuando está a punto de nacer "Su Ángel de la Guarda" baja del cielo y colocando un dedo sobre sus labios, sella todo el conocimiento dentro de él y le susurra una sola palabra: APRENDE…»

“¡Acá estamos de la mano aprendiendo juntas hace un año! ¡Espero amada Ana, que aprendas de todo el amor que siente por vos esta familia! Y del cariño sincero que también te tienen tantos otros qué tal vez no te conocen, pero que te tienen en su corazón. Gracias por todo lo que aprendemos nosotros a tu lado en esta vida maravillosa que compartimos. ¡Muy feliz cumpleaños Anita, alegre y sonriente!”, expresó Pampita en este día tan importante para ella, su hija, y toda su familia.

Las emotivas palabras de Pampita para Ana García Moritán.

En el festejo se puede ver que hubo un inflable gigante de las princesas de Disney, en el que la niña jugó y se divirtió con sus hermanitos y también con su mamá. Con una elegante torta y el globo de helio con el número 1, que más adelante fue lanzado al cielo, Anita gozó de este día que toda su familia y sus seguidores tanto esperaban.

Las emotivas palabras de Pampita para Ana García Moritán.

Roberto García Moritán explicó por qué no estuvo con Pampita en el cumpleaños de su hija

El legislador porteño, Roberto García Moritán, habló hoy con Fabián Doman, en Momento D, y contó la razón por la cual no fue con Ana a celebrar el primer cumpleaños de su hija. "Es parte, creo, de una muestra y una forma, y un convencimiento de cómo se tiene que hacer política de acá en más. Me parece que tiene que ser con mucho compromiso, con esfuerzo, sacrificio y predicando con el ejemplo. Me toca estar acá, en el lugar mío de trabajo, con la gente”, explicó el esposo de Pampita.

Las emotivas palabras de Pampita para Ana García Moritán.

Roberto García Moritán lamenta no poder estar junto a su hija en este día, pero entiende que ambos, tanto él como Pampita, tienen compromisos laborales y remarcó, que con la situación del país, él como funcionario público, que debe estar trabajando, no se iría de vacaciones.