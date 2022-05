Las fotos de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin apasionados en público por primera vez

No es secreto para nadie la relación de Benjamín Vicuña con Eli Sulichin, sin embargo, los dos fueron muy cautos con respecto a la exposición de la pareja. Si bien no fue fácil encontrarlos juntos en público, parece que ya se relajaron y no temen de ser vistos demostrándose cariño.

Ciudad Magazine, captó el momento justo en que ambos se retiraban de un famoso shopping luego de haber cenado juntos. Lo curioso es que tanto Benjamín Vicuña como Eli Sulichin se mostraron relajados y mimosos frente a la cámara que los retrataba.

Eli Sulichin y Benjamín Vicuña llegando al estacionamiento de la mano.

La pareja llegó al estacionamiento del lugar tomados de la manos, a ambos se los vio sorprendidos por la presencia del fotógrafo, aunque los dos se mostraron relajados. Benjamín Vicuña posó sonriendo a la cámara mientras caminaban hacia el auto, Mientras Eli Sulichin se animó a darle un fuerte beso en la mejilla que quedó inmortalizado en las fotos.

Fiel a su estilo, Benjamín Vicuña le abrió la puerta del auto a su novia que una vez que estuvieron ambos dentro del vehículo se reía a carcajadas. Sin dudas ambos disfrutan mucho de su relación y eligieron ya no ponerse nerviosos ante la presencia de la prensa cuando están juntos.

El beso de Eli a Benjamín

El look de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Tal como si se hubiesen puesto de acuerdo, los dos lucieron un look total black. Pero como si eso fuera poco, los dos eligieron darle un toque especial a sus atuendos, para que no sean simplemente negros y nada más.

Eli Sulichin y Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña utilizó un sombrero estilo Bombin, tal como el que usaba el inolvidable Charles Chaplin. mientras que por su parte, Eli Sulichin optó por un vestido con un detalle único en uno de sus costados: un tajo muy sexy que su chaqueta de cuero no dejaba ver a dónde terminaba.

El detalle sexy del vestido de Eli Sulichin.