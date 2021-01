VIDEO | Descubrí cómo es el dormitorio de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza

Mediante un video que tuvo miles de reproducciones, Flavio Mendoza mostró el pequeño "palacio" donde vive su hijo. Su lugar más amado, la habitación de Dionisio. Toda decorada con colores blancos y pasteles, y una divertidísima cama que tiene una escalera muy sencilla de subir para que el pequeño no tenga inconvenientes a la hora de acostarse.

El dormitorio tiene su propio televisor de 32 pulgadas, un armario para la ropa del niño, almohadones, un sillón, círculos de colores tipo almohadoncitos en el piso amarillos y celestes y juguetes, además de una foto de padre e hijo abrazados. Ahora lo más hermoso y cool es que la cama de Dionisio es una ¡pequeña casita! diseñada especialmente para él cuenta con un colchón abajo y otro arriba dentro de la casita. Pero mejor que contártelo te lo mostramos en este video.

"Les presento el nuevo cuarto de mi hijo @dionisiomendozaok que pasó a ser el cuarto de un bebe al de un niño con esta temática hermosa de bosque y naturaleza. Gracias a mis amigas Eli y Jaz por dejar la habitación de Dio hecha un sueño para que pueda jugar y divertirse! @jazttobabyandchild & @jaztto_", comenzó agradeciendo el artista y siguió...

"Hace meses que con ellas planeamos toda la remodelación, me enseñaron distintas propuestas y colores para que quedara como lo deseábamos. Los renders de fotos y videos que crearon junto a @rendersmax para mostrarme el adelanto de como iba a quedar y la distribución de los muebles estuvo genial, no veía las horas de verlo en persona!! Fue una hermosa sorpresa para mi príncipe. Me alegra verlo feliz y contento con este nuevo cambio. Te amo Dio", cerró feliz.