Las fotos hot de Mimi tras el debut del Tirri en el Bailando 2023

El Tirri debutó en la pista del Bailando 2023 y aunque muchos esperaban que su pareja esté a su lado acompañándolo, fue su hermana la que estuvo presente para apoyar a su cuñado en su primera performance. Mimi por su parte, se destapó en las redes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mimi subió la temperatura al posar con un conjunto de ropa interior color rojo con el que se mostró muy sexy. La pareja del Tirri dejó en evidencia que aunque esté lejos, no pierde la sensualidad.

Mimi Alvarado.

Las fotos hot de Mimi

"Me percaté entonces de que la alegría es un estado del alma y no una cualidad de las cosas; que las cosas en sí mismas no son alegres ni tristes, sino que se limitan a reflejar el tono con que nosotros las envolvemos", escribió Mimi para acompañar dichas postales.

Mimi Alvarado.

Aunque muchos duden de que El Tirri siga en pareja, fue la mismísima Mimi quien aseguró que pronto vendrá al país para acompañarlo en la pista y que espera no notar nada raro entre su novio y su bailarina.