Mimi Alvarado habló recientemente de la denuncia que le inició Flor Moyano a Juan Martino por abuso sexual durante su estadía en El Hotel de los Famosos. La mujer del Tirri estuvo en Intrusos y dejó en claro su postura sobre la polémica que protagonizaron sus excompañeros.

En el ciclo que conduce Flor de la V, Mimi sentenció: "Yo no me voy a poner del lado de ninguno de los dos. Yo fui la cupido de los dos, entonces, estaba muy enterada de todo, veía como Flor me pedía que lo vigilara a Juani para que no se le tirara a otra. Hay muchas cosas que no pasaron al aire, pero yo lo viví todo desde adentro. Y todos mis compañeros, no puede ser que, de 17, 15 pensamos igual".

Mimi en "El Hotel de los Famosos".

Luego, Alvarado reveló una particular situación que vivió con ambos: "Yo me bañé con ellos dos, Flor desnuda, Juani desnudo, yo en el medio con un top y una tanga. Yo le dije a Flor, 'mi declaración te va a jugar en contra. Te quiero mucho y todo, pero yo no me bañaría en pelotas al lado de mí violad...'. Hay cosas que a mí todavía me desconciertan".

Mimi defendió a Juan Martino y expresó que hubo muchas contradicciones en la versión de Flor Moyano.

Por último, Mimi Alvarado expresó que hubo muchas contradicciones en la versión de Flor Moyano: "Juani es mi amigo, lo conozco de afuera, hermano de Majo que la amo, yo sé de qué familia viene. A Flor la conocí adentro, conocí una linda persona, la quiero mucho. Ella me dejó de seguir por mis declaraciones acá, pero porque simplemente yo estoy diciendo mi verdad y lo que yo viví. Si yo no vi a Juani... Yo le dije a Flor 'te van a cuestionar por qué seguiste en el programa como si nada, después de la violac...'. Hay muchas contradicciones".

Flor Moyano le respondió a Mimi Alvarado

Luego de escuchar a Mimi. Flor Moyano decidió participar de Intrusos para poder contestarle a su excompañera. En el estudio, la figura aclaró: "Vine a hablar porque estoy indignada de que hable con tan poco respeto sobre una situación que realmente es muy fuerte, es muy grave, y yo la estoy trabajando hace 6 meses".

Luego, explicó que la indigno de la entrevista de Mimi: "Entonces, que hable con tan poco respeto, la verdad me indigna, porque eso muestra cómo piensa la sociedad de hoy. Sobre todo me genera impotencia de escucharlo de ella, que compartió en el mismo reality", Cuando Flor de la V le consultó por la situación que reveló Alvarado, Florencia explicó: "¿Cómo te vas a agarrar de un hecho así, cuando tantas mujeres conviven con su agresor?".

Flor Moyano en "El Hotel de los Famosos".

La figura no negó el suceso, pero brindó más detalles de lo que sucedió: "Pero ella lo saca de contexto... estábamos todos embarrados después de un juego, todos nos bañábamos juntos. En ese momento yo ya no tenía mis facultades al 100%, para poder discernir entre qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal, porque yo venía con una manipulación de 20 días, desde que empezó el juego", y sumó: "Es mucho lo que pasa en la cabeza de una persona que está siendo manipulada".

Por último, Flor Moyano reveló que Mimi Alvarado intentó manipularla para que no hiciera la denuncia: "Estuvo 1 hora intentándome convencer, por teléfono, que yo no cuente por qué iba a ensuciar al programa, a ellos que habían estado en el reality, a la producción. Que yo tenía que ponerme en el lugar de todos los demás que habían realizado el reality... Digo, ¿quién se pone en el lugar mío, que yo tuve que pasar por todo lo que pasé?".

J.C.C