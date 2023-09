El curioso auto de Luciano “El Tirri” Giugno

Marcelo Tinelli publicó en sus historias de Instagram una serie de videos junto a su primo Luciano “El Tirri” Giugno. El conductor del Bailando compartió en sus redes sociales un curioso episodio que lo tomó por sorpresa.

Marcelo Tinelli en Instagram

La nueva adquisición de El Tirri

En el video, se puede ver a Luciano "El Tirri" Giugno protagonizando una situación que dejó a Tinelli desconcertado, ya que el músico estaría manejando un auto marca TITO. "Que raro es el nuevo auto, el TITO. Un auto eléctrico. Y con esto sale a la calle. Insólito" expresó el conductor.

Marcelo Tinelli en Instagram

El Tirri se mostró junto a su nuevo vehículo, un auto pequeño que no cuenta con motor y es totalmente eléctrico. Además, cuenta con una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Debido a su tamaño y al no ser lo suficientemente veloz, Marcelo Tinelli comentó que se tardarían horas en llegar a Mar del Plata. "En el auto tardas dos días en llegar a Mardel. Es un TITO. Perdón que me ría. Y sale a la calle. Tengan cuidado con él" bromeó Tinelli.

P.C