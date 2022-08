El pasado 26 de agosto, la hija mayor de Marcelo Tinelli, Mica Tinelli, celebró junto a toda su familia, su cumpleaños número 34. La diseñadora agradeció en las redes sociales y se mostró muy feliz por haber podido pasar esta importante fecha junto a su mamá, Soledad Aquino, su papá y todos sus hermanos.

“Un cumpleaños mágico, lleno de mucho amor y de una energía hermosa. Rodeada de la gente que amo. ¿Qué más se puede pedir?”, escribió Mica Tinelli en su posteo de Instagram.

Las fotos y videos del cumpleaños de Mica Tinelli: “Mágico”.

“Momento más feliz que este, no hay. Con la gente que amo”, agregó la diseñadora en una de sus historias. Toda una fiesta vivió la hija de Marcelo Tinelli, como bien lo dijo ella, rodeada de sus seres más queridos. En los videos posteados, se vio cómo Soledad y Marcelo se unieron en un solo canto y baile para cantar el Feliz Cumpleaños, de una manera, casi en pogo.

“Feliz cumple, Mica, ¡Te amo!”, escribió Marcelo Tinelli en sus redes sociales, con varias fotos de lo que fue el cumpleaños de su hija mayor.

Mica sopló las velas de su pastel, bailó, se gozó la fiesta y disfrutó con amigos y familia, uno de los días más especiales para ella. Pero no fue la única que lo vivió de esa forma. Soledad Aquino, madre de la diseñadora, hizo una coreografía al ritmo de Shakira y tuvo como acompañantes a Cande y Fran Tinelli.

Mica Tinelli categórica contra Paula Galloni

Durante la semana, la panelista de Intrusos de América TV, Paula Galloni, aseguró que Mica Tinelli había tenía un encontronazo con la China Suárez, por unos supuestos mensajes que la actriz le habría enviado a Licha López, en medio de la explosión de Wanda Gate, en el 2021.

“¡Es mentira todo esto! Pau, cualquier cosa tenés mi teléfono y me podés consultar antes", expresó la hija de Marcelo Tinelli vía Twitter y agregó: “Nunca me agarré con nadie en ninguna fiesta, no bajé a nadie de ningún programa y nadie le escribió a mi novio. ¡Besos para todos por ahí!”.

Mica Tinelli se mudó a México junto con su novio Lisandro “Licha” López, pero, siempre está en contacto con el país y con su trabajo en Argentina. Como es el caso más reciente de su celebrado cumpleaños ayer, acá en Buenos Aires.