Las hijas de Cinthia Fernández hicieron un pijama party e invitaron uno de sus ex

Cinthia Fernández compartió una divertida anécdota con Charis, Bella y Francesca quienes la sorprendieron en pleno pijama party.

Las niñas decidieron realizar esta pequeña celebración en casa e incluyeron a Martín Baclini, ex de su mamá.

"Noche de locos. Mirando fotos viejas de mamá... imperdibles looks y una invitación en vivo a un campamento a ¿mi ex? ¿Algo más?" expresó la panelista de LAM en su cuenta de Instagram y explicó que las chicas llamaron al empresario santafesino para que sea parte del festejo.

"Si algo faltaba es que invitaran a mi ex, suicidándome", agregó la morocha. "De verdad está hablando y me dice como me dice él, creo que me voy a ir de esta casa", contó sobre la escena.

Cinthia Fernández habló de la polémica por los abdominales de su hija

Tiempo atrás, Cinthia Fernández fue el centro de la polémica cuando mostró los abdominales de su hija Bella. "Increíble, el mismo cuerpito que cuando era yo chiquita”, dijo la panelista de LAM sin saber el verdadero revuelo que iba a provocar con su comentario.

Lo cierto es que, después de ser criticada, la diosa mostró el por qué su niña tiene marcada esa parte de su cuerpo cuando grabó la clase de gimnasia artística a la que forma parte sus tres hijas.

"Ahí está el por qué de los abdominales", expresó junto al video.