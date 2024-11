La actriz e influencer de 27 años, Valentina Zenere, ya lleva un tiempo desde la confirmación de su vínculo amoroso junto a Sebastián Ortega que había sido involucrado en unas fotos que se filtraron y en las que aparecía junto a su ex, Carla Moure, de manera muy melosa. Pero lo cierto es que todo eso quedó atrás y la pareja continuó sumando momentos y, en esta oportunidad se mostraron disfrutando de unas hermosas vacaciones junto a amigos y personas que son del ambiente de la actuación como Franco Masini, Santiago Achaga, entre otros.

Las increíbles vacaciones de Valentina Zenere y Sebastián Ortega: las fotos

La diferencia de edad es algo que no importan cuando hay amor y un claro ejemplo de esto es la relación que confirmaron hace no mucho tiempo Valentina Zenere y Sebastián Ortega. Es por eso que combinaron sus tiempos para disfrutar de unas muy buenas vacaciones junto a actores, que también son considerados amigos y que permiten que estos momentos sean aún más amenos y permitan descontracturar de la vida cotidiana que puede tener cargas, en este caso, vinculadas a lo cotidiano. En este caso, el ex de Guillermina Valdés y la experta en redes sociales se desenvuelven en el ambiente de los productos audiovisuales.

Durante la jornada de este martes por la tarde el encargado de realizar un posteo fue Santiago Achaga, en su cuenta verificada de Instagram, en donde puede verse en las imágenes al director y guionista de grandes éxitos en la televisión nacional e internacional y la actriz que protagonizó la serie de Nahir Galarza. Con diferentes poses para las fotos puede verse cómo todos están distendidos y enfocados en aprovechar de estos acontecimientos que no se dan a diario y una vez que todos pueden estar convocados no que hacer otra cosa que no sea aprovechar del ocio.

Las fotos de las vacaciones de Valentina Zenere y Sebastián Ortega.

Las vacaciones de Valentina Zenere y Sebastián Ortega.

En la segunda imagen, se ve la presencia de Sebastián Ortega con un nacho mordido en su mano izquierda acompañando con alguna salsa y bien abrigado al igual que Valentina Zenere que lleva puesto dos prendas en el que el rojo termina preponderando. De esta manera, la pareja muestra que el amor continúa floreciendo y ambos continúan retratando momentos juntos y rodeados de las personas que les brindan el mejor de los deseos. Por lo visto en las imágenes, se encuentran en el extranjero y en donde la temperatura es totalmente distinta a la que se viene dando en la República Argentina que atraviesa la primavera y también presenta un clima veraniego.

BL