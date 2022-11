Las mejores fotos de la gala solidaria de Pampita y Roberto García Moritán

Pampita y Roberto García Moritán encabezaron la gala solidaria de ASOCIAR, la asociación civil de la que el empresario es presidente.

El evento se realizó en el Hotel Four Season a la que asistieron reconocidas figuras como Mirtha Legrand, Valeria Mazza, Ángel de Brito, Nicole Neumann, María Belén Ludueña y Jorge Macri.

Desde el ala política, acompañaron a Roberto García Moritán, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy.

María Belén Ludueña y Jorge Macri. Foto: Pablo Cuarterolo.

Durante este encuentro se realizaron diversas subastas, entre las que se incluyen la de una camiseta de Leo Messi, por la pronta cercanía con el inicio del Mundial 2022.

Pampita junto a Anita y García Moritán. Fotos: Ernesto Pagés

Horas antes de este evento, Pampita habló en exclusiva con CARAS y expresó su emoción por ser la conductora de esta gala tan especial y cómo fue la organización que ella misma encabezó con el compromiso y pasión que la caracterizan.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Foto: Pablo Cuarterolo.

“En esta gala me involucré al 100. Yo era la persona que tenía los contactos, los amigos, la convocatoria y puse todo a disposición para ayudar. Estuvimos con Luciana, amiga, y Flor, que está en ASOCIAR, dedicadas un mes entero. Todo se logró con donaciones. Hubo que agarrar el teléfono muchas veces. Teniamos que ser super humildes, porque no sabíamos qué tanto ibamos a conseguir. La mano de Oliveri de conseguir el lugar engalana todo. No había ni que decorar”, dijo Pampita a CARAS, sorprendida de la cantidad de gente que quedó afuera.

García Moritán junto a su hija Ana. Foto: Ernesto Pagés.

La gala de ASOCIAR contará con un show de lujo en el que participarán El Polaco y La Sole. “Es un lujo, tenerlos en un espacio tan chiquito. Haciendo una función privada, es un regalo. Estamos muy bendecidos”, cerró Pampita, quien resalta que "no va a ser la protagonista de la noche, pero va a auspiciar de presentadora de los distintos momentos".

Así fue el look de Pampita para la conducción de la gala

Junto a Roberto García Moritán, Pampita fue la anfitriona de este encuentro y eligió un look particular para esta especial gala de ASOCIAR.

La modelo lució una pieza haute couture Gabriel Lage , en tonalidad gold rose con suave escote corazón y bordado de diseño geométrico íntegramente realizado a mano sobre red metálica industrial. Este look fue completado con joyas de Flo Boskis Stad y zapatos de Ricky Sarkany.



Qué es ASOCIAR

ASOCIAR es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja para la transformación social en barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires y de CABA, cuyo presidente es el marido de Pampita, el legislador Roberto García Moritán.

“Más que asistencialismo, lo que hacen es desarrollo socioproductivos. Ayudan a que tengan un oficio para que puedan ser independientes, llevar la comida a su casa con un trabajo”, aseguró Pampita sobre el trabajo de la Asociación.

Las mejores fotos de la gala solidaria de ASOCIAR, con Pampita y García Moritán

En tanto, desde ASOCIAR tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la educación, a valores tales como solidaridad, respeto, empatía y construcción colectiva; al trabajo y a la formación como medio para la superación personal, y al esfuerzo como motor de acción.

Roberto García Moritán y Horacio Rodríguez Larreta.

Fotos: Ernesto Pagés/Pablo Cuarterolo.