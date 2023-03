Las originales sandalias de Ámbar de Benedictis con las que se suma a la tendencia “ugly”

Ámbar de Benedictis sigue los pasos de su familia y, a su corta edad, ya se ha convertido en toda una referente para las jóvenes, siguiendo siempre las últimas tendencias de su generación y apostando por modas con mucho estilo.

Desde su Instagram, la hija de Juana Viale comparte algunos de sus looks y vacaciones familiares, siempre apostando por un estilo muy artístico y de muy buen gusto. En una de las últimas ocasiones, Ámbar publicó un outfit casual, que es ideal para estar cómoda en el día a día.

Ámbar de Benedictis.

Se trató de un short con elástico negro de lycra, el cual combinó con un buzo verde esmeralda. Al tratarse de un modelo oversize, este cubrió la mayor parte del pantalón corto. Sumó a su look una cartera hecha a crochet a cuadros, una de las últimas tendencias, en rojo y blanco.

El look ugly de Ámbar de Benedictis.

Sin embargo, lo que destacó en su outfit fueron sus zapatos. La influencer optó por unas crocs blancas con plataforma, las cuales utilizó con unas medias azules. Se trata de un calzado que, durante muchos años, fue considerado en el mundo de la moda como algo “despreciable”. Eso cambió en los últimos tiempos, con el surgimiento de la tendencia “ugly” (feo en inglés), que incentiva a utilizar prendas no tradicionalmente consideradas estéticas y darle un nuevo significado a este calzado. No es la primera vez que Ámbar de Benedictis se inclina por este movimiento, sino que ya es fanática y ha compartido varios de sus looks ugly en el pasado.

H.O