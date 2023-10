Joaquín Furriel y Guillermina Valdés estuvieron siendo vinculados románticamente durante los últimos días. Confirmando el amor entre ambos, el actor hizo pública su relación con la ex esposa de Marcelo Tinelli.

"Con Guillermina Valdés estamos hace unos meses conociéndonos. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no lo siento precipitado porque llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores, y eso me gusta mucho, es importante marcar ese límite de la intimidad. Son tiempos, en los que no sé bien por qué, la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida", declaró en una entrevista con La Nación.

Joaquín Furriel y la China Suárez

Después de confirmar esta nueva relación amorosa, el actor comentó sobre la película "El Duelo" y sus experiencias en el set junto a la China Suárez. En una conversación con Ciudad Magazine, compartió la fuerte conexión que lograron desarrollar como actores y la relación que mantuvieron durante el rodaje.

Que dijo Joaquín Furriel sobre la China Suárez

Desde el principio, destacó la complicidad que experimentaron al trabajar juntos, diciendo: "Con la China se armó una dupla espectacular, nos entendimos muy bien y nos divertimos mucho".

"Tremendo, te morís de la risa con ella. Es muy espontánea, muy pícara, graciosa y todo el tiempo está buena onda", añadió al hablar de su día a día en el set con su co-protagonista.

Para concluir, Joaquín Furriel resaltó cómo la presencia de la China Suárez influyó en la creación de su personaje: "Chiste tras chiste, se reía mucho de mí que yo soy muy aparato, el encuentro fue muy bueno y a mí me vino muy bien su mirada para hacer este personaje".

Joaquín Furriel y la China Suárez podrán ser vistos en "El Duelo", la próxima película dirigida por Augusto Tejada, que se estrenará en cines este jueves 12 de octubre de 2023. Furriel desempeñará el papel de Ernesto, un hombre atrapado en un hombre atrapado en una vida gris y atormentado por la depresión, según lo narra la sinopsis.

