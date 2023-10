Joaquín Furriel blanqueó su romance con Guillermina Valdés: ''Nos estamos conociendo''

Joaquín Furriel se encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su vida, a nivel profesional y amoroso, ya que pronto se estrenará su nueva película ‘’El Duelo’’ junto a la China Suárez. Respecto al amor, el actor se vio envuelto desde hace varias semanas en rumores de un romance con Guillerminas Valdés y en una nota que dio al medio La Nación, rompió el silencio y terminó por confirmar lo que sucede con la modelo.

Fue a fines de septiembre, cuando Yanina Latorre en LAM, sacó a la luz la noticia de la inesperada relación entre ambos actores, la información no fue desmentida por ninguno de los dos, dejando en evidencia que el vínculo podía ser real. Días después, Ángel de Brito se encargó de aclarar y confirmar que Valdés continuaba con Furriel, a raíz de la pregunta de uno de sus seguidores.

Joaquín Furriel

Joaquín Furriel confirmó su romance con Guillermina Valdés

Sobre este contexto, Joaquín, quien está pronto a cumplir los 50, brindó una entrevista íntima y no tuvo miedo en romper el silencio sobre su verdadero vínculo con la ex de Marcelo Tinelli: ‘’Estoy muy bien. Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco que mostrar, y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente’’, empezó contestando, a raíz de la consulta de la periodista sobre los rumores de noviazgo con Guillermina.

‘’Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no lo siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho; es importante marcar ese límite de la intimidad’’, continuó.

Guille Valdés y Joaquín Furriel

Luego, Furriel se refirió si le cuesta mantener su privacidad al ser un actor famoso: ‘’Por más que ahora pueda haber rumores o sacarnos fotos, no tengo nada que ocultar. Estaba soltero y ella también, y hace un tiempo que estoy en una relación con Guillermina. nos cuidamos mucho porque cuando te estás conociendo con alguien es raro que se te meta el afuera a opinar si está bien o mal’’, expresó.

Finalmente, Joaquín Furriel sumó: ‘’Nunca entendí bien y nunca entré en esa, no abrí las puertas de mi privacidad, ni siquiera cuando hacía novelas y me sugerían hacer tapas de revistas y mostrar mi vida. Entendí que no era por ahí’’, concluyó sobre su relación amorosa con Guillermina Valdés.

D.M