Jujuy Jiménez hizo un fuerte descargo en redes sociales después de que se filtrara el polémico audio de Horacio Cabak en su contra. La modelo se refirió a las palabras que utilizó el conductor para descalificarla por su trabajo en Informados de todos, el magazine que conducían en América.

"Fueron muchas las veces que salí de mi lugar trabajo angustiada, triste o con malestar intentando convencerme de que tenía que aguantar y que las cosas podían cambiar. Me banqué callada durante todo el verano y traté de responder de la manera más correcta posible cuando el mal clima ya era evidente, sus malos modales eran conocidos por todos y los periodistas comenzaban a preguntar por el tema", dijo en su descargo la modelo.

Las palabras de Jujuy Jiménez tras el audio de Horacio Cabak: "Fueron muchas las veces..."

Luego justificó por qué no contó esta incomodidad antes. "No quería fallar y que me crean débil porque quien debía ser compañero en este trabajo no me permitía ejercer mi rol y, mucho menos, poder contar con él para crecer y seguir aprendiendo. Realmente es patético, horroroso y muy triste escuchar a un 'compañero' hablar así", aclaró.

Más adelante, Jujuy Jiménez continuó con su descargo en Twitter. "De corazón, deseo que ninguna mujer, ni nadie tenga que vivir ningún tipo de violencia nunca en su casa, ni en el lugar a donde tiene que ir a trabajar. Las inseguridades se trabajan en terapia. Sé que recién comienzo en los medios de comunicación y seguramente tenga mucho para aprender aún, pero la violencia y el odio nunca pueden ser una opción o un camino para dirigirse a un compañero", disparó.

El audio de Horacio Cabak contra Jujuy Jiménez: "Zorrita"

Horas antes de estas palabras, en Intrusos compartieron el polémico audio en el que Horacio Cabak se refiere a Jujuy Jiménez de una manera descalificadora y sin respeto. "Hoy me confrontó al aire. En un momento del móvil hice un gesto de que corten porque estaban hablando todos al mismo tiempo entonces ella me mira y le hago el gesto de frená y escucha", se escuchaba a Horacio quien al parecer capitaneaba el equipo y continuó: "ella me dice somos todos equipo", repitió burlando el tono de Sofía. y agregó: "Tenemos que hablar", también en tono burlón.

La respuesta a eso fue una risa a la que agregó ,"What the fuck. No amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo, porque soy el único que te está cuidado al aire y no te das cuenta" y sentenció: "La voy a dejar sola en los móviles, la canchereó...por eso tenía que cerrar yo y hoy me pisó el saludo del final", algo que para Cabak es muy importante, y agregó: "Son muchas actitudes que está teniendo, zorrita".