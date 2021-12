Mientras disfruta del éxito de la serie sobre la vida de Diego Armando Maradona por Amazon Prime en donde interpreta a una joven Claudia Villafañe, Laura Esquivel quien saltó a la fama por "Patito Feo" vivió un momento de gran preocupación por su salud este miércoles.

La actriz y cantante sentía un leve malestar que la tuvo algo decaída por la mañana y ya más cerca del mediodía, al ver que no mejoraba, decidió acercarse a la guardia. Sentía dolores en el abdomen y fue al médico.

Preocupación: Laura Esquivel fue operada de urgencia.

Tras varios estudios descubrieron que tenía apendicitis y por lo tanto, tuvieron que operarla de manera urgente. A través de sus historias de Instagram, la actriz fue compartiendo todo con sus seguidores y no pudo ocultar su ansiedad. "Por suerte no es nada grave pero hay que operar... estoy un poco nerviosa", se sincero Esquivel.

Ya operada y en proceso de recuperación, reapareció en las redes para llevar tranquilidad a todos. "Gente hermosa, salió todo bien. Gracias por sus mensajes. Estoy bien, cansada pero ya sin nada por suerte. Mi operación, comparada con otras, no es nada pero no saben lo agradecida que me siento", cerró.

Laura ya se encuentra bien de salud tras la operación.

La nueva vida de "Patito Feo": Laura Esquivel estudia Fonoaudiología y da clases de técnica vocal

Laura Esquivel, que cuenta con una extensa carrera en el mundo artístico y es reconocida por su exitoso protagónico en Patito feo, está a la espera del estreno de la serie de Amazon Prime Video, "Maradona Sueño bendito", donde interpretó a Claudia Villafañe de joven. Sin embargo, su vida tomó un nuevo rumbo que poco tiene que ver con el mundo de la actuación: está cursando la carrera de Fonoaudiología en la Universidad del Museo Social Argentino.

En diálogo con la revista Pronto, la actriz de 26 años contó: "Estoy en un momento de mucho estudio. El año pasado me recibí de maestra de técnica vocal. Estudié durante dos años y medio en Escuela Mitra, que es una escuela de formación artística, especialmente de técnica vocal. La cabeza de la escuela es Mirta Arrúa Lichi, que es mi maestra junto a otros profesores".

Según asegura dicha publicación, Laura Esquivel se recibió de maestra de técnica vocal y continúa ligada a la tecnicatura que siguió: "Estoy dando las clases online de técnica vocal desde mi casa; tengo mis primeros alumnos que me hacen muy feliz y a la vez estoy estudiando Fonoaudiología. Voy rindiendo de a poco las materias, con mucha pasión y siempre metiéndome de lleno en lo que emprendo. Decidí dividir en dos mi cuenta de Instagram: en @laura_esquivel comparto cosas más personales y en @lauraesquivelclasesdecanto va todo lo referido a las clases que estoy dando. Ahí de a poco voy poniendo info y estoy en contacto con quienes se interesen con el tema del canto, la voz y la salud", detalló.

La nueva vida de "Patito Feo": Laura Esquivel estudia Fonoaudiología y da clases de técnica vocal.

FL