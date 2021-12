Laura Esquivel, tras cuatro años de amor con su pareja, Facundo Cedeira decidió hacerle un homenaje y se hizo un particular tatuaje para inmortalizar la relación. La actriz, también cantante, compartió en sus redes sociales el tattoo. Allí se ve la foto de la "F" que decidió tatuarse en su muñeca.

“Un día te dejé visible en mi piel para saber que llegaste para dejar tu marca en mí. Te presento ante la vida como mi novio, pero sos mucho más que eso. Acá el título queda corto: sos una persona que trascendió en mi vida”, agregó quien interpretó a Claudia Villafañe en su adolescencia en "Sueño Bendito", la serie de Diego Maradona de Amazon.

Laura Esquivel se tatuó para homenajear a su novio: ¿qué se diseño eligió?

“Sos alguien que hizo y hace un bien en mí, sos alguien a quien le tengo admiración, sos quien confió en mí cuando yo no podía hacerlo” y describió a su pareja como un hombre lleno de “felicidad, bondad, cambio, esperanza y fe”.

“Sos todo lo bueno, sos futuro, sus familia, sos ese abrazo que necesito, sos aventura, sos iniciativa, sos sacrificio, sos perseverancia”, siguió escribiendo Laura Esquivel en su posteo. Facundo Cedeira, quien, según su perfil en las redes sociales se desempeña en la UCR, en el Comité Débora Pérez Volpin y también el Movimiento Juvenil Xeneize, como hincha de Boca Juniors, informa Infobae.

Laura Esquivel y Facundo Cedeira comenzaron su relación octubre de 2017, tiempo después de que la actriz finalizara su noviazgo, después de tres años y medio, con el productor José Barrientos, quien le llevaba 10 años de diferencia.

La pareja brindando.

Preocupación: Laura Esquivel fue operada de urgencia

Mientras disfruta del éxito de la serie sobre la vida de Diego Armando Maradona por Amazon Prime en donde interpreta a una joven Claudia Villafañe, Laura Esquivel quien saltó a la fama por "Patito Feo" vivió un momento de gran preocupación por su salud hace apenas unas semanas.

La actriz y cantante sentía un leve malestar que la tuvo algo decaída por la mañana y ya más cerca del mediodía, al ver que no mejoraba, decidió acercarse a la guardia. Sentía dolores en el abdomen y fue al médico.

Tras varios estudios descubrieron que tenía apendicitis y por lo tanto, tuvieron que operarla de manera urgente. A través de sus historias de Instagram, la actriz fue compartiendo todo con sus seguidores y no pudo ocultar su ansiedad. "Por suerte no es nada grave pero hay que operar... estoy un poco nerviosa", se sincero Esquivel.

Ya operada y en proceso de recuperación, reapareció en las redes para llevar tranquilidad a todos. "Gente hermosa, salió todo bien. Gracias por sus mensajes. Estoy bien, cansada pero ya sin nada por suerte. Mi operación, comparada con otras, no es nada pero no saben lo agradecida que me siento", cerró.

Preocupación: Laura Esquivel fue operada de urgencia.

FL