Tras su accidente mientras entrenaba con su bicicleta, Laura Palermo, la mujer de Marcelo Longobardi no recuerda ningún detalle de cómo ocurrió. Aunque sí elaboró una teoría que, quizás, nunca pueda corroborar… “Marcelo y mis hijas se asustaron mucho. Verme con amnesia y repitiendo veinte veces lo mismo, debe haber sido terrible. Vos te preguntás si una persona en ese estado vuelve o queda así. Y además, me estaban haciendo estudios y no se conocían los resultados. Todo el lunes y todo el martes me hicieron estudios, y los resultados tardaron. Me metían todo el tiempo en máquinas. Me acuerdo que sentía un dolor de cabeza tremendo, parecía que tenía un taladro. Tengo averiado todo el lado izquierdo. La pierna, el codo y el hombro muy raspados, como en carne viva, pero nada grave. Por eso se rompió la remera”, explicó a CARAS.

—¿No intentó imaginar una hipótesis de qué pudo haber provocado su caída?

—No puedo suponer lo que pasó porque ni siquiera me acuerdo de haber entrado al Virginia Key (parque de entrenamiento de ciclismo). Habrá sido otro ciclista que venía a corta distancia. Pero no lo sé. Si fue así, fue sin la menor intención. Solo me acuerdo de que estaba desayunando y de repente aparecí a las nueve de la noche en una clínica.

Laura Palermo y su pasión por la bicicleta.

—Esto la habrá hecho reflexionar de cosas profundas, de lo imprevisible que es la vida...

—Tengo varias conclusiones: una que hablamos con mi marido, sobre que las cosas toman su dimensión justa cuando pasa algo así. Por lo general estamos preocupados por pavadas. Mi marido está con inconvenientes laborales, pero largó todo y se vino al lado mío. ¡Ese día Marcelo se había levantado a las tres de la mañana y estuvo conmigo todo el día! (Longobardi dejaría de trabajar en la señal de radio CNN, AM 950, y en el canal de televisión CNN en Español, donde hacía un ciclo de entrevistas, para empezar en radio Rivadavia, AM 630).

Laura Palermo y Marcelo Longobardi.

—¿Puede haber influido en el accidente que usted estaba preocupada por los problemas laborales de su marido?

—La concentración en el ciclismo es indispensable. Porque si agarrás una piedra, podés volar. O si te acercás mucho a un compañero, tocás rueda y volás. Y yo estaba muy preocupada por la situación laboral de Marcelo, por todo lo que él está pasando. Mi coach me decía que no salgamos si no estamos cien por ciento concentrados. Y yo decía que estaba bien, pero él me dijo que venía con los problemas de mi marido. Que por ahí estaba distraída. Y eso, al menos al día de hoy, es imposible de saber si fue así. No puedo reconstruir nada, es más: me encontré en el celular una foto que me saqué saliendo de mi casa ese día, yendo para ese lugar, y no recuerdo habérmela sacado. Debe haber sido tomada veinte minutos antes del accidente. Puede ser que no estuviera totalmente concentrada por la situación laboral de Marcelo, y por todos los rumores que hay. Puede ser...

