En los últimos días, se estuvo hablando de un posible cambio de presidente en APTRA, ya que Luis Ventura anunció que no quería continuar cumpliendo con ese cargo en la entidad. Esto comenzó varias versiones sobre quienes serán los candidatos y candidatas para sucederlo, entre ellos la periodista Laura Ubfal.

Cuando debatían sobre el futuro de APTRA en Intrusos, mencionaron varios nombres que podían asumir el cargo. Por su parte, Maite Peñoñori expresó: "Ventura dice que se quiere correr de APTRA, Pilar (Smith) lo que me explicaba es que apoya su candidatura". En ese momento, Laura Ubfal reveló sobre la candidata del conductor de Secretos Verdaderos: "Apoya a la mía, a la de (Susana) Roccasalvo".

Laura en los premios Martín Fierro 2023.

Luego, la periodista aprovechó la oportunidad que ella no tiene pensado ocupar ese cargo: "No voy a ser presidenta de APTRA, ni Susana tampoco. Ninguna tiene interés, por lo que dijimos. Es mucho trabajo. Tengo que laburar para vivir y APTRA necesita alguien que tenga tiempo, que se ocupe. Es ad honorem, además".

Por último, Laura Ubfal analizó la posibilidad de que Pilar Smith sea presidenta: "Sí, es una chica que tiene empuje para todo. Hay que tener ganas de administrar, de charlar con los canales, es un laburo terrible".

Laura Ubfal reveló que Mariana Brey y Paula Varela fueron a los Martín Fierro 2023 sin invitación

Con mucha ironía, la periodista habló sobre la presencia de las panelistas en el evento: "Me pareció bárbaro que estuvieran porque me encantó que pudieran cubrir. Había un montón de gente. No sé si Marianita y Paula estaban sentadas. Si lo estaban me alegro porque la cena estaba riquísima".

Ante la acusación de Laura Ubfal, Mariana Brey le contestó al aire: "Habla desde el desconocimiento absoluto porque a mí, como a Paula, no nos invitó Aptra. Laura es miembro de Aptra y a nosotros nos invitó Telefe. Mi entrada la trajo una persona de prensa de Telefe y se repartieron en el canal".

J.C.C