Sigue la guerra de dos de las mujeres con mayor trayectoria en el periodismo de entrenamiento en el país. Tras casi 20 años de una grieta incerrable, Laura Ubfal contraatacó en Intrusos de América TV a su colega Susana Roccasalvo de El Nueve. La periodista fue al hueso y sin darle tregua a la presentadora de Implacables.

Laura Ubfal se mantiene en su postura de “no polemizar” más con algo que ocurrió hace casi 20 años, cuando empezó la guerra con Susana Roccasalvo; sin embargo, entre lo dicho y lo que generan sus declaraciones hay un enorme abismo que sigue ampliando la grieta y aviva la guerra entre las dos referentes del periodismo.

Laura Ubfal.

“Yo no tengo ningún odio ni enemistad con nadie, esa es la verdad. Yo creo que estoy en otra altura profesional”, comentó Laura Ubfal en relación a la trayectoría de Roccasalvo, luego agregó que se debe a que están en carriles diferentes del ejercicio del periodismo.

“Yo estoy en otro nivel de la profesión que ella. No superior, pero sí mejor en el sentido de que en mi carrera he hecho desde la gráfica hasta hoy, tengo y hecho todo lo que quieras”, comentó Laura Ubfal.

“Estoy en otro lugar y no me interesa enfrentarme a ella y nunca me interesó”, comentó la periodista y aclaró: “Tenemos carreras muy distintas y siento que evolucioné en esta carrera y ella… Ella dice que yo solo hice segmentitos, que nunca conduje”. Laura Ubfal sacó a relucir su amplió CV en los medios de comunicación para dejar en claro que no es ninguna improvisada en la TV.

Susana Roccaaslvo.

“Profesionalmente la respeto, pero no puedo admirarla. Me parece que es una mujer que hace añares hace lo mismo y que está sentada ahí haciendo notas vintage y haciendo cosas que no se actualizaron y así como no se actualizó en la profesión, no se actualizó en la vida y tiene una mirada totalmente despectiva, no solo hacia mí”, manifestó Laura Ubfal contra Susana Roccasalvo.

Susana Roccasalvo le pidió disculpas a Laura Ubfal

Luego de que los principales programas de chimento de América TV revivieran el type donde Roccasalvo se refiere de forma despectiva a Laura Ubfal, hace unos 20 años, atacándola por su cuerpo, la periodista de El Nueve se hizo cargo y pidió disculpas.

“¿Tengo que pedir disculpas? ¡Pido disculpas! Disculpame, Laurita, querida, lo que te dije. ¡Disculpame!.. Estaba en otro contexto todo lo que se decía y se hacía hace unos años atrás, ahora hay que pedir disculpas. ¡Te pido disculpas!”, dijo al aire Susana Roccasalvo, pero Laura Ubfal no le creyó.

S.A.