Luego de que entre el programa de los principales programas de América TV que forman agenda de los medios revivieran con fuerza el grosero ataque de Susana Roccasalvo tuvo hace algunos años en contra del aspecto físico de Laura Ufbal, la periodista del canal Nueve usó su programa “Implacables” para responderle a todos.

Intrusos, A LA TARDE y LAM, fueron de algunos de los programas en los que suele hacer sus participaciones Laura Ubfal y donde se habló y se pasó el type de hace casi 20 años en el que Susana Roccasalvo se refirió de forma despectiva a su colega, con calificativos como peyorativo como : “la señora gorda Ubfal”, “Esa señora gordita” y hasta la había amenazado que le iba a hacer bajar los kilos demás. “Preparate porque los treinta y pico, cuarenta kilos que te sobran de maldad, porque esa hinchazón que tenés la tenés de maldad y de chatura, te los voy a hacer adelgazar”.

Susana Roccasalvo liquidó a Laura Ubfal y fue letal con América TV: “Tiene un problema personalidad y de resentimiento”.

Con esto como contexto y tras explicar que el conflicto entre las dos nació por que Laura Ubfal la acusó en el programa de Mirtha Legrand de apropiarse del nombre del programa “Rumores”, cuando siempre había sido idea de ella y así consta en los registros, Roccasalvo volvió a hablar y fue letal: “¿Tengo que pedir disculpas? ¡Pido disculpas! Disculpame, Laurita, querida, lo que te dije. ¡Disculpame”.

Roccasalvo aseguró que “estaba en otro contexto todo lo que se decía y se hacía hace unos años atrás, ahora hay que pedir disculpas. ¡Te pido disculpas!”, pero ahí no quedó todo. Tras afirmar que siempre ha sostenido que Luara Ubfal fue y es una “excelente periodista”, comentó que su colega “tiene un problema personalidad y de resentimiento” para con algunas periodistas, entre las que se incluyó la famosa presentadora.

Susana Roccasalvo liquidó a Laura Ubfal y fue letal con América TV: “Tiene un problema personalidad y de resentimiento”.

Susana fue crítica sobre las descalificaciones que Laura Ubfal tuvo contra ella como periodista: “No necesito el aval de ella. El aval me lo da este lugar, este canal y los años que hace que estoy conduciendo”.

“Yo no soy crítica de teatro”, respondió la periodista, ya que Laura Ubfal aseguró que no sabía nada de teatro y si le preguntaba por un elenco, no lo sabía dar completo.

Susana Roccasalvo liquidó a Laura Ubfal y fue letal con América TV: “Tiene un problema personalidad y de resentimiento”

Susana Roccasalvo contra América TV

“Todo lo que se dijo de mí en el canal América, que me alegra de todo corazón que América se ponga de rodillas y necesite de la conducta del canal Nueve, dos canales que compiten como Telefe y El Trece, para hacer un punto de rating”, comentó la conductora y agregó de form irónica: “¡Me pasé, señores, me pasé! Puntos en LAM, puntos en A LA TARDE. ¡Besitos a todas las desagradecidas que pasaron por este programa”.

El enojo de Susana Roccasalvo contra el canal América se dio por la cámara y el móvil para hacerle guardia en el programa A LA TARDE. “Me mandaron una guardia y eso es lo que no le voy a permitir ni a Daniel Vila ni al canal América, ni a todo el directorio de América, ni al señor José Nuñez, un ex “Rumores”. ¡Me mandaron un taxi con tres tipos adentro!", aseguró la periodista y presentadora de canal Nueve.

S.A.