Laura Ubfal expuso a Mariana Brey y Paula Varela por estar en los Martín Fierro 2023 sin invitación

Laura Ubfal es una de las lenguas más filosas de la televisión, y si hay alguien que sabe todo sobre la vida de los famosos, es ella. En estos días tuvo mucho de qué hablar por la emisión de los Premios Martín Fierro 2023, organizada por APTRA, de la cual ella es parte. Entonces, puede hablar de todas las intimidades de la fiesta de la televisión. Ahora, arremetió contra Mariana Brey y Paula Varela.

Fue cuando se encontraban hablando de los detalles de los Premios Martín Fierro que Laura Ubfal se refirió a los famosos que asistieron al evento pero que no tenían invitación, y por supuesto que se mostró molesta al respecto. En esta charla mencionó que Mariana Brey y Paula Varela no fueron invitadas pero igualmente fueron. "Que expliquen quién las invitó", exigió.

Laura Ubfal expuso a Mariana Brey y a Paula Varela

"Hay mucha gente que encontró la forma de entrar. Ustedes tuvieron dos ahí adentro que no estaban invitadas", lanzó con ironía sobre Mariana Brey y Paula Varela, panelistas de Socios del Espectáculo. Entonces, Laura Ubfal siguió: "Me pareció bárbaro que estuvieran porque me encantó que pudieran cubrir. Había un montón de gente. No sé si Marianita y Paula estaban sentadas. Si lo estaban me alegro porque la cena estaba riquísima".

Por supuesto que Mariana Brey no se quedó callada ante semejante acusación de Laura Ubfal y dijo: "Habla desde el desconocimiento absoluto porque a mí, como a Paula, no nos invitó Aptra. Laura es miembro de Aptra y a nosotros nos invitó Telefe. Mi entrada la trajo una persona de prensa de Telefe y se repartieron en el canal", explicó la panelista de Socios del Espectáculo, dejando en claro que sí recibió invitación.

Laura Ubfal rompió el silencio después del enfrentamiento con Jey Mammón

En la nota que Flor de la V le hizo a Jey Mammón en Intrusos, uno de los momentos más tenso fue cuando el conductor cruzó a Laura Ubfal y a Pampito por la manera en la que hablaban de él. Esto tuvo mucha repercusión y todo el medio habló del tema, incluso felicitaron a los panelistas por cómo lo enfrentaron. Ahora, la panelista habló del episodio.

El enfrentamiento entre Laura Ubfal y Jey Mammón

"La nota me generó una gran angustia porque uno no es Tribunal, no es Justicia como para llegar a la verdad. Y es muy angustiante porque uno piensa en Lucas, en todo lo que sufrió y en su vida", dijo sobre la entrevista en Socios del Espectáculo. "Me costó, me costó... Yo entiendo y lo conozco a Jey hace años, trabajé con él, pero es una sensación enorme de angustia. Ojalá puedan demostrar su verdad, Jey y Lucas", cerró.

NL.