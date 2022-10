Luis Ventura habló sobre la supuesta renuncia a APTRA: "No quiero que salga la bestia"

Un nuevo escándalo rodea Los Premios Martín de Cable. En esta oportunidad tocó de forma directa al presidente de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radiofonía Argentinas, APTRA, Luis Ventura, quien supuestamente le aseguró hoy, a Primicias Ya que, renunciaba a su cargo, luego que filtraron un e-mail con el nombre de las ternas para esta entrega.

"Me parece que no corresponde que me ponga hablar hoy", aseguró Luis Ventura en el móvil de LAM. El periodista dijo que tiene muchas cosas en su cabeza por resolver, una de ellas y la más importante, tiene que ver con la salud de su hijo. "Tengo a mi hijo con 14 días de fiebre y nueve de internación. La estoy pasando mal".

Luis Ventura renunció a APTRA por irregularidades internas: "No quiero que salga la bestia".

"A lo mejor me estoy expresando mal y lo haga de la manera más brutal. Yo no quiero que salga la bestia y hay veces que se me escapa frente a situaciones muy estresantes. Uno espera una cosa y se da otra...", comentó el periodista respecto a lo mediático que está hoy su nombre. Ventura aclaró que no está al tanto de lo que salió hoy en los medios sobre él.

Con relación la filtración de las ternas dijo: "Estamos en un canal vivo con muchos periodistas caminando por los pasillos, lo que me pasó a mí no se lo conté a nadie, pero a lo mejor, en algún ida y vuelta...".

Luis Ventura se mostró agotado, cansado y remarcó que quiere tener este fin de semana XL para pensar en frío y no quiso apuntar contra nadie. Su idea es tener tiempo para poder pensar y esperar a que la espuma de la cerveza. "No la estoy pasando bien, que no se me note es otra cosa", y sumó: "Antes de tirarlo para fuera o cualquier cosa que quiera decir respecto a mis compañeros de comisión, primero tendría que hablarlo con ellos".

Ángel de Brito intentó que Ventura hablara de la filtración, pero el periodista fue claro: "Vos estás dando por sobreentendido que hubo un conflicto y yo no quiero hablar". El presentador de LAM remarcó lo que Primicias Ya publicó como un hecho, sobre su renuncia y esto dijo: "No salió de mi boca, eso no salió de mi boca... Muchas veces uno explota por teléfono y pasa alguno... No te olvides que ahí adentro hay paredes finas".

Qué pasó con APTRA y escándalo de la filtración

Los Premios Martín Fierro de Cable van a ser transmitidos por Crónica TV y conducidos por Pampita y El Pollo Álvarez. La exclusiva la debería haber publicado el canal que tiene los derechos de la gala, pero esto no ocurrió. Alguien que tuvo acceso al correo con las ternas hizo pública la información mucho antes de lo permitido.

Esta filtración colmó la paciencia del famoso y recorrido periodista Luis Ventura y decidió dimitir a la presidencia de APTRA. Solo quedan 11 días para la gran gala de premiación y los escándalos opacan la noche especial para Los Premios Martín Fierro.

Según trascendió, la ceremonia de la entrega de Los Premios Martín Fierro de Cable 2022 se mantiene en pie. Desde APTRA aún no se ha hecho un comunicado oficial, aclarando los hechos detrás de la filtración que provocó este escándalo.

"El mail se envió a las 11:51:52", detalló Pía Shaw, sobre la hora en la que filtraron la información. Según explicó la angelita, alguien de los 8 miembros de la comisión directiva de APTRA, luego de la reunión que tuvieron ayer, habría filtrado el listado de las ternas. El objetivo era que se dieran a conocer el próximo martes 11 de octubre.

Laura Ubfal sobre la supuesta renuncia de Luis Ventura

Pía Shaw hizo público, por petición de Laura Ubfal, el mensaje que la periodista le envió donde habla sobre el posible origen de la filtración de las ternas de Los Premios Martín Fierro de Cable y que derivó en la renuncia de Luis Ventura.

«De alguien de la comisión le mandó el siguiente mensaje: "Se calentó por una cosa interna, y amaga, no es la primera vez"». O sea que la comisión no le cree la renuncia", leyó la angelita sobre lo que sale desde la mesa chica de APTRA sobre la renuncia de Luis Ventura a la presidencia.