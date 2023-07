Este miércoles reapareció en los medios Jey Mammón y tuvo una tensa entrevista en Intrusos. En medio de la nota en vivo, el conductor protagonizó un fuerte cruce tanto con Laura Ubfal como con Pampito, quienes arremetieron contra el humorista en distintas ocasiones desde que salió a la luz la denuncia de Lucas Benvenuto.

Hoy, la panelista fue interceptada por un móvil de Socios del Espectáculo y habló de cómo la afectó el fuerte cruce. Además, Laura reveló cómo pudo sobrellevar la nota mientras hablaban de tema tan delicado.

Laura y Jey en Intrusos.

Primero, Ubfal confesó qué sensación le dejó la entrevista: "La nota me generó una gran angustia porque uno no es Tribunal, no es Justicia como para llegar a la verdad. Y es muy angustiante porque uno piensa en Lucas (Benvenuto), en todo lo que sufrió y en su vida". Luego, reveló cómo continuó con la nota a pesar de sus sentimientos negativos: "Me costó, me costó... Yo entiendo y lo conozco a Jey hace años, trabajé con él, pero es una sensación enorme de angustia. Ojalá puedan demostrar su verdad, Jey y Lucas".

Para terminar con el móvil, Laura Ubfal reflexionó sobre la actitud que tomó Jey Mammón en la entrevista: "Fue rara la actitud de Jey, vino con una actitud a la defensiva, acusándonos a los de la televisión de tener la culpa de todo y no es fácil", y cerró el tema analizando: "Me cuesta entender que una persona que estuvo tantos años con alguien no haya sabido de su vida. Fue muy duro. Él nos juzgaba a nosotros, difícil".

¿Qué le dijo Laura Ubfal a Jey Mammón en la entrevista?

Durante el cruce, el conductor intentó dejar en claro que el no necesitaba demostrar su inocencia, y que en ningún momento mintió. Sin embargo, la panelista no dudó en mostrarse escéptica ante sus nuevos dichos.

En vivo, Laura Ubfal cuestionó sin filtros a Jey Mammón: "Me acuerdo de la frase que dijiste 'te deseo de corazón que puedas sanar tu alma'. Se la dijiste a Lucas. Me cuesta creer que no sabías lo que había vivido él. Me duele eso, porque no lo puedo creer. A Lucas se lo ve con casos comprobados en la Justicia. Me duele que vayas contra él. Me parece la técnica Darthés".

