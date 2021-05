Laurita Fernández, contundente sobre la casa donde iba a vivir con Cabré: "No es de los dos, es mía"

Tras tres años de intenso amor y planes de formar una familia, Laurita Fernández y Nicolás Cabré pusieron punto final a su relación. En medio de rumores que la vinculan con Agustín "Cachete" Sierra, la conductora y actriz se prepara para el estreno de El club de las divorciadas, el nuevo programa de las tardes de Canal Trece, y se sinceró sobre un tema con el que todos especulan: el arreglo al que llegó con el actor por la casa en Pilar que estaban remodelando.

"Eso viene bien. La verdad es que es un mundo”, comenzó diciendo a Intratables, sobre los arreglos que inciaron el año pasado.

Luego aclaró que la propiedad, a la que la ahora ex pareja había comprado en plan de convivencia, le pertenece: "La casa no es de los dos, es mía ya desde mucho antes de separarnos. Eso lo decidimos en la primera separación que tuvimos el año pasado porque, ya compartir algo con el otro y después separarte, está como eso de decir ‘che, ¿y si vuelve pasar que no funciona?’".

Con trabajo y varios proyectos en carpeta, Laurita está viviendo su mejor momento al que se suma la remodelación de su nuevo hogar. "La vivo con mucha alegría”, concluyó.

Laurita Fernández habló de cómo es su relación con Rufina tras la separación con Nico Cabré

Laurita Fernández confirmó su separación con Nico Cabré hace ya algunas semanas generando una gran sorpresa.

La pareja decidió terminar el vínculo por diferencias irreconciliables pero la ruptura se dio en buenos términos. Después de tres años de noviazgo, la bailarina también formó un entrañable vínculo con Rufina Cabré, la hija que Nico tiene en común con la China Suárez.

“La extraño un montón, pero cuando uno corta un lazo, conviene hacerlo con toda la familia porque si no se hace como más difícil. Obvio, la extraño más a ella que a él. Imaginate que compartí tres años de su vida”, explicó Laurita en Implacables.