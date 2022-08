Laurita Fernández habló sobre Nico Cabré en medio de los rumores de un acercamiento

Pese a que terminaron su relación hace tiempo, los rumores de una reconciliación entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré no dejan de estar en la escena.

Este fin de semana, la cuenta de Instagram @chusmeteando1 expuso a Laurita y Nicolás con algunas coincidencias en redes sociales. "Laurita está a full renovando su departamento en Cañitas… Ayer estuvo subiendo historias desde ahí", anunciaron.

"¿A quién vieron muy cerquita? ¡Sí! A Nicolás Cabré!. Lo vieron hoy también. Caminaba apurado y mirando a los costados. ¿Casualidad?", agregó en la información sobre el actor y la conductora.



Pero en medio de estas versiones, Fernández mantuvo una entrevista radial en "Agarrate Catalina" y habló como nunca sobre Cabré. "Me encanta que tengamos re buen vínculo y es eso, sentir que los dos recordamos lo lindo que vivimos, para mí él fue re importante porque fue la primera persona con la que pensé en tener hijos", aseguró.

"Terminar bien las relaciones, el tiempo te da eso, en el momento en que te separas siempre son aguas bastante revoltosas, el vínculo que genero, se genera después, cuando la ruptura ya sanó", aclaró luego en su charla con Catalina Dlugi. "Me quedo con lo lindo que deja cada vínculo, me da paz saber cómo está el otro y que sepan que estoy bien. No siempre se termina bien, soy recontra emocional, no soy súper evolucionada", cerró.

Nicolás Cabré estrenó en Instagram: el comentario de Laurita Fernández que causó revuelo

Tras abrir su cuenta oficial, Nicolás Cabré recibió la bienvenida de su círculo íntimo. Entre los nombres conocidos apareció el mensaje de su expareja, Laurita Fernández.

"Jajajajaja vamooooooo", fue el mensaje de la bailarina. El comentario, como era de esperarse, impactó en los seguidores que respondieron a Laurita preguntando si habían vuelto y que realmente hacían una buena pareja.



A pesar de que Nico no respondió directamente a su ex, luego escribió en sus historias: "Muchas gracias por la buena onda siempre".