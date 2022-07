Laurita Fernández le respondió a Estefi Berardi tras acusarla de bajar de su programa

Esta semana, Estefi Berardi volvió a arremeter contra Laurita Fernández. En LAM, la panelista contó la interna que mantiene con la conductora de "Bienvenidos a bordo" asegurando que la había bajado de la posibilidad de participar en el programa.

"Ella se enojó. Me bloqueó y no quiere que me inviten a su programa, a Bienvenidos a Bordo", dijo Berardi sobre la actitud de Fernández.

En medio de esta situación, Laurita fue buscada por LAM para saber su opinión sobre los dichos de la panelista. Lejos de querer sumarse a la polémica, la conductora la ningunueó: “Ay no, perdón. No contesto nada de todo lo que pueda llegar a decir. La mala onda que tira no va a ser devuelta por mí, le mando un saludo”, dijo.

Ante la insistencia del notero en saber sobre el conflicto entre ambas, Fernández cerró: “No voy a contestar ni me voy a subir a absolutamente nada de todo lo que pueda llegar a decir”.



La reacción de Estefi Berardi ante la respuesta de Laurita Fernández

Al volver al piso y lejos de dejar el conflicto de lado, Berardi decidió responderle a Laurita. “Yo banco que no quiera contestar, el tema es que lo hace por atrás, que se ocupa de levantar el teléfono, mandar mensajito”, dijo.

Previo a estas acusaciones, Estefi había dicho que los problemas con Fernández datan desde que ambas eran parte de "Combate". “Ella conducía en ese momento y yo estaba en las partes donde ella no estaba. Pero en el vivo, cuando caía al piso, capaz que a ella no le gustaba que haya otra chica con el mismo color de su ropa en cámara”, contó.