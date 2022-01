Laurita Fernández reveló cómo es su relación con Rufina Cabré.

Cercana y cariñosa, así siempre se mostró Laurita Fernández con Rufina Cabré, a quien siempre hizo parte de los programas y a quien siempre trató como a una hija. Tras su nueva separación de Nicolas Cabré, reveló cómo es su relación con la hija del actor hoy en día.

"A Rufina la veo por las redes. Yo no soy de querer conservar el vínculo más allá de la separación porque creo que si te separás de uno, te separás de todo", dijo en un móvil para "Implacables".

Si bien ya no mantiene contacto con la pequeña, a Laurita le hace muy bien saber que es una nena feliz y que crece rodeada de amor. "Ella es lo más. Me da mucha alegría verla bien", agregó.

Tras su última separación de Nicolas Cabré, de la que aseguró que no hay vuelta atrás, reflexionó: "Cada separación es diferente, pero siempre con buenos tratos y en buenos términos. Quizás pasás un momento que no está bueno cuando te separás, pero después te quedás con lo lindo que viviste con esa persona".

Nicolás Cabré habló sobre la posibilidad de que su hija Rufina comience a actuar

Tanto Nicolás Cabré como la China Suárez, comenzaron su carrera artística desde muy pequeños. Casi a la misma que tiene ahora la niña. Ante la consulta de si alguna vez le pidió que la llevase a algún casting, Nicolás Cabré respondió que no. "No se le dio, jamás dijo nada. Si lo pide, veremos", aseguró.

En cuanto a su relación con su hija, el ex de Laurita Fernández contó que les gusta hacer todo juntos. "Rufi es mi compañerita. Es lo más hermoso del mundo y hacemos todo juntos, me acompaña a los ensayos, vamos a correr. No tiene drama con nada, es lo más lindo del mundo".

Con respecto a la paternidad, Nicolás Cabré confesó: "Creo que hice muchas cosas para poder ocuparme de lo que me tengo que ocupar en este momento. No sé si me imaginaba que cuando fuera padre sería así. Siempre tuve una imagen muy poderosa de mi papá y soñé ser el 2% de lo que él fue conmigo. Trato de estar con Rufi porque disfruto, no por obligación ni mandato. Soy feliz así y descubrí un mundo y sonrisas que no conocía. Y es lo que necesito".