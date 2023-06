La China Suárez se refirió por primera vez a su situación sentimental después de la aparición de las imágenes con Lauty Gram.

Mediante un intercambio con sus seguidores en Instagram, la actriz le respondió a sus fans sobre su estado sentimental.

La contundente frase de la China Suárez sobre su romance con Lauty Gram

"¿Tenés novio?" le consultaron en Insta Stories. "No", respondió ella contundentemente.

La contundente frase de la China Suárez sobre su romance con Lauty Gram

Luego, la China Suárez habló de los romances que le adjudicaron el último tiempo. "¿Por qué será que no pueden ver a una mujer sola y feliz?" le dijeron en sus redes y ella también no tuvo problemas en contestar. "No son los medios en general, Son las personas. Lo que nos enseñaron, a un hombre siempre se lo aplaude, a la mujer se la señala y castiga. Siempre", disparó.

La contundente frase de la China Suárez sobre su romance con Lauty Gram

La China Suárez también contó cómo vive el amor en esta nueva etapa de su vida. "Estás más incrédula de los finales felices tipo princesas de Disney", le preguntaron. "Definitivamente. Una parte mía pisciana murió", dijo ella.

Las primeras imágenes de Lauty Gram y la China Suárez

La China Suárez y Lauty Gram fueron vistos por primera vez en Uruguay después de diferentes rumores de romance.

La primicia la dieron en LAM donde mostraron las imágenes en un shopping. "Ella llegó primero. Estaban en un local de ropa y él llega con sus amigos directo a la caja y le come la boca, así de una. Por eso te digo que se están mostrando. Mi amiga se quedó helada y bueno, cómo pudo grabó un videito de lejos donde se les ve juntos efectivamente y luego con el grupo”, aseveró Estefanía Berardi sobre el romance entre la China Suárez y Lauty Gram.

"Estaban en el mismo hotel, pero no se sabía si fue casualidad porque cada uno fue por su lado", agregó Berardi. Ángel de Brito manifestó con suspicacia que no se trató de una casualidad. Según Berardi, La China Suárez se encontró con Lauty en el local H&M, de cuya marca es ella imagen. El encuentro se dio en Punta Carretas Shopping, uno de los centros comerciales más prestigiosos de la ciudad.