Le quisieron hackear el teléfono y robar plata a Ángel de Brito

Esta tarde el conductor de LAM Ángel de Brito reveló que tuvieron la intención de hackearle el teléfono y también le quisieron robar plata. Ángel reveló el mal momento que pasó cuando le llegó el mensaje de una reconocida figura del mundo del espectáculo, diciendo que era su nuevo número.

"Me quisieron hackear hace un ratito, me querían sacar guita. Era una supuesta famosa que me escribía pidiéndome dinero, me empezó a hablar y yo le hablé. Yo la tenía agendada, me apareció una persona que me dice 'agendá mi nuevo teléfono'", comenzó diciendo el conductor.

Ángel de Brito de vacaciones

"Es como si aparecés vos (haciendo referencia a una de las angelitas) y me decías 'Ángel, este es mi nuevo teléfono'. Pasa habitualmente. Me pidió guita y directamente la bloqueé, cuando me pidió plata la limpié porque dije 'esta persona no me va a pedir plata'", agregó, luego de ver que el hacker se hizo pasar por Nacha Guevara.

El éxito de Ángel de Brito en el 2022

El 2023 ya esta en viaje y el conductor de LAM Ángel de Brito tuvo uno de los años mas exitosos en la televisión Argentina. Luego de casi 7 años en la señal de el trece migró a nuevos rumbos y su destino fue América y el éxito fue rotundo.

Ángel de Brito en la señal de América.

"LAM cumplió el desafío de cambiar el canal y seguir siendo el programa más importante del rubro. LAM logró con sus récords de audiencia en el prime time, colaborar para que América recupere el tercer puesto. LAM fue por lejos el más visto del canal. LAM recuperó la competitividad del prime time", agregó el conductor luego de su reflexión en su programa del pasado viernes.

LAM en América

Antes de cerrar, agregó: "LAM superó a los programas más vistos del 2021 de América. LAM lideró las redes sociales todo el año superando al Mundial, y entre los primeros puestos con Gran Hermano. Promedio anual, LAM 3,1 – Intrusos 1,8 – A la Tarde 1,7. Estamos felices gracias a ustedes".