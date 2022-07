Lejos de Pampita: el emotivo posteo de Roberto García Moritán para su hija Ana

Ana García Moritán cumplió su primer año de vida y lo celebró junto a su mamá Pampita, sus hermanos y otros miembros de la familia y amigos. Sin embargo, Roberto García Moritán no pudo estar presente en el festejo, aunque eso no fue impedimento para que le dedique unas tiernas palabras en sus redes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Roberto García Moritán publicó un emotivo video que acompañó con unas dulces palabras dedicadas a su hija Ana. "Viniste a nuestras vidas a enseñarnos que el poder del amor es infinito, único y transformador", expresó el empresario.

Pampita, Ana y Roberto.

Con respecto a cómo fue que él y Pampita decidieron convertire en padres, Moritán manifestó: "Te soñamos desde el primero minuto que nos conocimos con tu mamá, y la vida nos premió con felicidad absoluta".

Para terminar, el marido de Pampita felicitó a la pequeña en su primer cumpleaños: "¡Feliz cumpleaños Ana! Feliz año de vida @anagarciamoritan. Te amo con el alma entera".

Por qué Roberto García Moritán no fue de vacaciones con Pampita

En diálogo con "Momento D", Roberto García Moritán reveló el motivo por el cual no estuvo con su hija en su primer cumpleaños: "Es parte, creo, de una muestra y una forma, y un convencimiento de cómo se tiene que hacer política de acá en más. Me parece que tiene que ser con mucho compromiso, con esfuerzo, sacrificio y predicando con el ejemplo. Me toca estar acá, en el lugar mío de trabajo, con la gente”.

De esa forma el legislador porteño dejó en claro que sólo se trata de cumplir con sus compromisos laborales y que lamenta no poder estar presente en este día especial, pero que espera poder celebrar junto a su esposa y sus hijos cuando vuelvan.