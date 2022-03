Leo Alturria confesó que tuvo encuentros con Antonela: "Volví a mi vida social"

Instagram

Como ya muchos saben, Lizy Tagliani y Leo Alturria están separados desde fines del año pasado, pero la actriz en más de una oportunidad dejó en claro que todavía lo sigue amando. En "Intrusos" informaron que el ex novio de la artista estaría saliendo con Antonela, una joven de Luján.

Leo Alturria se sinceró en una entrevista de "Socios del Espectáculo" y expresó: "A mis amigas las invito a comer, salimos al boliche, al cine. Quizás tuvimos algún encuentro en alguna oportunidad, pero eso no significa que nos estemos conociendo, o capaz yo no me expresé bien al momento de conocerla de que yo no quería nada".

Luego de asumir eso, Leo Alturria agregó: "Yo estoy soltero. Con Antonela no tenemos ningún acercamiento, ninguna cosa a futuro, no tenemos pensado en algún momento concretar algo", dejando en claro que el retomó su vida de soltero y que salió con más de una mujer.

También se refirió a la actriz: "Con Lizy se terminó de la mejor manera. Yo tampoco soy un forro que se alejó, que cortó con Lizy y se tomó el palo y le dijo 'bueno, arreglate, yo ya soy libre, soy soltero', no. Ella está sufriendo, se que está triste, la escuché llorar en una de las notas y eso me parte el alma porque tenemos muy buena relación".

Leo Alturria también se defendió de las críticas: "No la estoy confundiendo, porque todo el mundo dice que me acerco a ella y la confundo. Yo con ella dejé las cosas bien en claro y el tiempo dirá, yo por ahora estoy soltero, la acompaño en su duelo".

El ex novio de Lizy Tagliani manifestó su dualidad: "Si me alejo para no hablarle más, la voy a lastimar mucho más de lo que está lastimada; si me acerco para contenerla, no quiero confundirla y tampoco quiero que me ataquen a mí por estar haciendo de compañero".

Con respecto a sus sentimientos afirmó: "Yo a ella la quiero, la adoro, la amo también, pero desde otra parte...el duelo ya lo cerramos porque con Lizy ya estamos separados hace mucho...quizás a mí me costó un poco menos, a ella le está costando un poquito más".

Antonela contó su verdad sobre la relación de Leo Alturria

"Me arrepiento de haber hecho ese comentario de que tiene un poquito de despecho", expresó la joven de Luján, luego de asumir que se desubicó al expresar eso sobre Lizy Tagliani cuando publicó en sus redes una frase sobre un manipulador.

Antonela reveló que con Leo Alturria se vieron varias veces y que no es su intención lastimar a Lizy Tagliani, que el ex novio de la artista le aseguró que estaban separados y que no tenía intenciones de retomar la relación con ella, por lo que la joven confió en él.