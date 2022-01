Leo Alturria reveló el motivo por el cual se habría separado de Lizy Tagliani

Instagram

Hace apenas tres días, Lizy Tagliani hizo pública la noticia de su separación de Leo Alturria, sin mencionar los motivos que los llevaron a terminar la relación, la conductora lo anunció a través de su cuenta oficial de Instagram, donde ambos reconocieron que el amor mutuo seguía existiendo.

Sin embargo, Leo Alturria compartió una postal en sus redes, donde una seguidora le comentó: "Si te gustan las estilistas, acá estoy. No tengo la plata de Lizy, pero si tengo el sentido del humor", mensaje que el ex novio de Lizy Tagliani respondió defendiéndose de las teorías de que estaba con ella por la plata.

La respuesta de Leo Alturria

"No necesito la plata, ni fama, sólo quería que me fuesen fiel, nada más", fueron las palabras de Leo Alturria, que dio a entender que Lizy Tagliani le habría sido infiel y ese sería el motivo de la separación, aunque después de eso, los seguidores le preguntaron si le había metido los cuernos y no respondió más nada.

De esta forma, se empezaría a destapar la olla que llevó a Lizy Tagliani y Leo Alturria a ponerle punto final al noviazgo, aunque pareciera ser que si es cierto que existió un infidelidad, ambos pudieron resolverlo de buena manera, ya que se expresaron públicamente mucho cariño en el anuncio público de Lizy.